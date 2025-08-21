Suscribirse

Economía

Declaración de renta: trabajadores que cumplan este requisito tendrán beneficio con la DIAN

Puede recibir un buen descuento si cumple estos puntos.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 4:57 p. m.
Salario emocional - trabajadores - empleados felices
La declaración de renta contempla algunos beneficios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Desde hace poco más de una semana empezó el calendario de vencimientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la presentación de la declaración de renta. Este documento tributario es uno de los más importantes, que debe ser presentado por millones de contribuyentes que superen los topes definidos para el año fiscal a declarar.

Sin embargo, la legislación colombiana otorga en algunos casos beneficios para contribuyentes que cumplan con ciertos requisitos y condiciones.

La declaración de renta es un cargo que las personas naturales deben pagar al Estado.
La declaración de renta es un cargo que las personas naturales deben pagar al Estado. | Foto: Getty Images

Uno de los beneficios que se otorgan es para los trabajadores independientes, que son personas naturales que ejercen una profesión, oficio u actividad económica con o sin trabajadores a su cargo y sin estar vinculados mediante un contrato laboral.

Contexto: El error común por el que puede terminar pagando más en la declaración de renta

El beneficio se da gracias a que estos deben registrar en la declaración de renta los gastos generados, pues están obligados a cubrir rubros asociados a su actividad económica, como los insumos, transporte o maquinaria, arriendo, aportes a la seguridad social, entre otros aspectos.

Por lo tanto, estos costos generados por la actividad económica que realicen se pueden registrar como egresos deducibles, presentando los soportes formales que respalden dichos gastos. Si lo hacen de esta manera, podrán obtener un descuento de hasta el 25 % en el monto total a pagar.

declaración renta
Esto es lo que debe saber si tiene que declarar y es trabajador independiente. | Foto: Adobe Stock

En concreto, los trabajadores que quieran acceder al descuento, deberán tener soportes de documentos como los siguientes:

  • Constancia del pago de intereses por créditos destinados a la adquisición de vivienda.
  • Certificados de los aportes realizados al sistema de salud.
  • Comprobantes de pago del ICA (Impuesto de Industria y Comercio), así como de impuestos por avisos, tableros y predial.
Contexto: Qué es la declaración de renta sugerida en 2025: para qué sirve y a quiénes aplica
  • Documentos que acrediten donaciones o inversiones efectuadas durante el año.
  • Facturas legales que respalden gastos necesarios para el desarrollo de la actividad económica de una persona natural independiente.
Jovenes trabajo
Tenga en cuenta cuáles son los documentos. | Foto: Adobe Stock

Además de esto, los documentos deben ser emitidos por entidades y deben ser certificaciones originales o facturas originales.

