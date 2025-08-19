Suscribirse

Economía

Qué es la declaración de renta sugerida en 2025: para qué sirve y a quiénes aplica

Si está cerca de declarar renta, tenga en cuenta este mecanismo.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 7:37 p. m.
Para la Dian es importante alcanzar la meta de recaudación tributaria establecida para el 2025.
La Dian extiende algunas herramientas para facilitar el proceso de declaración de renta en Colombia. | Foto: Montaje: El País

Por estos días, son miles los colombianos que se encuentran reuniendo distintos documentos como volantes de pago, facturas, certificados, entre otros para alojarnos en sus declaraciones de renta, dado que la primera semana de agosto iniciaron los vencimientos o fechas límite para presentarla oficialmente.

Es importante tener en cuenta que lo recomendable a la hora de presentar una declaración de renta, es contar con la asesoría de un contador público certificado, que conozca de las normas tributarias, para que evite problemas y multas.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos.
La DIAN la elabora automáticamente con la información que recibe de bancos, empleadores y terceros (retenciones, ingresos, compras, etc.). | Foto: Montaje: El País

Existe un mecanismo que la Dian ofrece para hacer el cálculo aproximado del saldo de la declaración de renta. Se trata de la declaración de renta sugerida. Este mecanismo recolecta datos a través de la información exógena. Es un tipo de declaración de “prueba” que señala cada uno de los movimientos financieros del año gravable, que hace a la vez una simulación de lo que debe pagar.

La declaración sugerida aplica para personas naturales, que de acuerdo con su información exógena, hayan superado los topes definidos para declarar renta en el país.

Contexto: Declaración de renta: cédulas que deben presentarla entre el 19 y el 22 de agosto; ojo con la multa

Para verificar si usted tiene una declaración de renta disponible, puede entrar al portal oficial de la Dian, allí debe ingresar al apartado de ‘renta de personas naturales’ y luego hacer clic en ‘¿cómo consultar si tiene declaración de renta sugerida’, posterior a ello deberá ubicar su número de cédula.

El Gobierno argumenta que hay que rehacer el presupuesto para cumplir los programas sociales propuestos, con los cuales Gustavo Petro ganó las elecciones.
Esta es una herramienta para facilitar el cumplimiento tributario de personas naturales, ya que les muestra un borrador de lo que deberían declarar. | Foto: adobe istock

Tenga en cuenta que la declaración de renta sugerida contiene datos como el patrimonio bruto, las deudas, la cédula de ingresos brutos por renta de pensiones del país y del exterior, la cédula general, la cédula dividendos y participaciones, los ingresos por ganancias ocasionales dentro del país y en el exterior.

Contexto: Declaración de renta 2025: pasos importantes que debe verificar al presentarla en línea

También se encuentra el anticipo renta liquidado el año anterior, el saldo a favor del año fiscal anterior y las retenciones del año gravable a declarar.

Algunas calificadoras, como Fitch, ven riesgos en Ecopetrol. En marzo de 2025 le mantuvo la calificación en BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa.
Si la persona está de acuerdo, puede presentar la declaración sugerida directamente, firmarla y pagar en línea o en bancos autorizados. | Foto: adobe stock

¿Cuáles son los topes que lo obligan a declarar renta?

  • Tener un patrimonio bruto igual o mayor a $211.792.500 al cierre del año gravable 2024.
  • Haber recibido ingresos totales iguales o superiores a $65.891.000 comprobables durante el año 2024.
  • Realizar consumos con tarjetas de crédito por un valor igual o mayor a $65.891.000 en el 2024.
  • Contar con consignaciones, depósitos o inversiones financieras que sumen $65.891.000 o más en el año.
  • Efectuar compras o consumos iguales o superiores a $65.891.000.
  • Ser persona responsable del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

