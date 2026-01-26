Precio del euro en Colombia este 26 de enero. La amplia distancia que le lleva al dólar

Cada vez más el euro, y quizás otras monedas distintas al dólar, empezarán a cobrar mayor protagonismo en Colombia.

No solo la caída duradera del dólar, por debajo de los 4.000 pesos, ha llevado a los inversionistas a fijarse en otros activos, poniendo en ocasiones el foco en otras monedas. También influye un hecho reciente en el país: después de una década, Colombia volvió al mercado de deuda europeo, con una emisión de bonos por 4.100 millones de euros, aunque el apetito por esos papeles nacionales fue cinco veces mayor que la oferta.

Asimismo, ha llamado la atención la valoración que se hizo de una noticia reciente, según la cual, al hijo del presidente Gustavo Petro le robaron una cadena que fue valorada en la moneda europea, porque el suceso ocurrió en España.

Lo cierto es que el euro, este lunes 26 de enero, se cotiza en el rango de los 4.250 a los 4.370 pesos, dependiendo de la casa de cambio a la que acuda el interesado.

Euros Foto: Agencia 123rf

¿Quién da más?

La distancia entre el precio del euro y el del dólar es evidente, motivo por el cual las personas que quieren invertir podrían interesarse en migrar hacia esa moneda, que le lleva una distancia de 685 pesos al dólar, y, cuando se trata de ganancias, todo mundo corre “al sol que más alumbre”.

De acuerdo con las informaciones oficiales, el euro, para la compra, está entre $4.250 y $4.270 en las casas de cambio. Entretanto, si es para la venta, la cifra cambia sustancialmente, pues esas entidades están vendiendo euros a una tasa que se mueve en el rango de los $4.360 a los $4.370.

Hay que mencionar que el euro frente al dólar, en Europa, cotizaba un 0,2 %. Los analistas atribuyen ese comportamiento a las señales positivas de recuperación en la economía de la eurozona que se están enviando. Hace apenas una semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su proyección de crecimiento mundial para 2026, lo que argumentó con el impulso que están teniendo las inversiones tecnológicas. No obstante, según información de la agencia de noticias AFP, advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) y el resurgimiento de tensiones comerciales, lo que podría provocar perturbaciones y cambiar ligeramente el rumbo del crecimiento económico previsto.

Otros expertos en monedas le atribuyen el comportamiento del euro a los acontecimientos geopolíticos recientes, en particular, al anuncio de una posible venta de dólares desde Japón, para comprar yenes y tratar de estabilizar así la moneda con el aumento de la demanda.