Monedas

Precio del euro en Colombia este 26 de enero. La amplia distancia que le lleva al dólar

La divisa europea cobra relevancia en el país, en medio de las circunstancias de la geopolítica y la economía local.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
26 de enero de 2026, 9:10 p. m.
Euros
Euros Foto: Pinterest

Cada vez más el euro, y quizás otras monedas distintas al dólar, empezarán a cobrar mayor protagonismo en Colombia.

No solo la caída duradera del dólar, por debajo de los 4.000 pesos, ha llevado a los inversionistas a fijarse en otros activos, poniendo en ocasiones el foco en otras monedas. También influye un hecho reciente en el país: después de una década, Colombia volvió al mercado de deuda europeo, con una emisión de bonos por 4.100 millones de euros, aunque el apetito por esos papeles nacionales fue cinco veces mayor que la oferta.

Asimismo, ha llamado la atención la valoración que se hizo de una noticia reciente, según la cual, al hijo del presidente Gustavo Petro le robaron una cadena que fue valorada en la moneda europea, porque el suceso ocurrió en España.

Lo cierto es que el euro, este lunes 26 de enero, se cotiza en el rango de los 4.250 a los 4.370 pesos, dependiendo de la casa de cambio a la que acuda el interesado.

Macroeconomía

Niegan tutela en el emblemático proceso de cesión del bloque Sinú-9, para exploración de gas. ANH va ganando la batalla jurídica

Macroeconomía

Así funcionará el ahorro máximo en BEPS durante 2026

Macroeconomía

Dólar cerró más caro en Colombia: precio oficial del 26 de enero

Macroeconomía

Cesantías marcaron récord y se convirtieron en un apoyo clave para los hogares

Macroeconomía

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

Macroeconomía

¿En qué casos la ley permite una pensión sin los requisitos tradicionales?

Macroeconomía

Cajas de compensación abren la puerta a pensionados sin cobros mensuales

Macroeconomía

Precio del euro a la baja en la tarde del 23 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

Macroeconomía

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio; así se cotiza la moneda este jueves 22 de enero

Macroeconomía

Precio del euro al alza en la tarde del 21 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.
Euros Foto: Agencia 123rf

¿Quién da más?

La distancia entre el precio del euro y el del dólar es evidente, motivo por el cual las personas que quieren invertir podrían interesarse en migrar hacia esa moneda, que le lleva una distancia de 685 pesos al dólar, y, cuando se trata de ganancias, todo mundo corre “al sol que más alumbre”.

De acuerdo con las informaciones oficiales, el euro, para la compra, está entre $4.250 y $4.270 en las casas de cambio. Entretanto, si es para la venta, la cifra cambia sustancialmente, pues esas entidades están vendiendo euros a una tasa que se mueve en el rango de los $4.360 a los $4.370.

Hay que mencionar que el euro frente al dólar, en Europa, cotizaba un 0,2 %. Los analistas atribuyen ese comportamiento a las señales positivas de recuperación en la economía de la eurozona que se están enviando. Hace apenas una semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su proyección de crecimiento mundial para 2026, lo que argumentó con el impulso que están teniendo las inversiones tecnológicas. No obstante, según información de la agencia de noticias AFP, advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) y el resurgimiento de tensiones comerciales, lo que podría provocar perturbaciones y cambiar ligeramente el rumbo del crecimiento económico previsto.

Otros expertos en monedas le atribuyen el comportamiento del euro a los acontecimientos geopolíticos recientes, en particular, al anuncio de una posible venta de dólares desde Japón, para comprar yenes y tratar de estabilizar así la moneda con el aumento de la demanda.

Dólar dólares
Divisas Foto: Adobe Stock

Más de Macroeconomía

Exploración y producción de hidrocarburos

Niegan tutela en el emblemático proceso de cesión del bloque Sinú-9, para exploración de gas. ANH va ganando la batalla jurídica

Aún se desconoce el monto exacto de los euros hurtados a los adultos mayores en Bogotá.

Precio del euro en Colombia este 26 de enero. La amplia distancia que le lleva al dólar

Método para alcanzar 1.000 millones a los 65 años: cuánto ahorrar según su edad.

Así funcionará el ahorro máximo en BEPS durante 2026

Success business chart with green arrow up and USA dollars background. Profit and money. Financial and business graph. Stock market growth 3d illustration.

Dólar cerró más caro en Colombia: precio oficial del 26 de enero

Columna Cesantías

Cesantías marcaron récord y se convirtieron en un apoyo clave para los hogares

Remesas dólares pesos

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

Otro tema de discusión alrededor de la reforma es qué hacer con quienes tienen ahorros, pero no logran pensionarse porque no cumplen las semanas. Para ellos se discutiría un pilar semicontributivo.

¿En qué casos la ley permite una pensión sin los requisitos tradicionales?

Un nuevo "Ahorro involuntario" podría beneficiar a aquellos que ya cumplen con los requisitos para la pensión, pero continúan a la espera de recibirla.

Cajas de compensación abren la puerta a pensionados sin cobros mensuales

remesas Colombia

Colombia entra a una nueva etapa en el flujo de divisas

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar inició la semana a la baja: precio oficial de este 26 de enero

Noticias Destacadas