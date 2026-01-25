Prensa española reporta que Nicolás Alcocer, hijo de Gustavo Petro, fue víctima de robo en Madrid: le quitaron una cadena de $25 millones

Medios españoles reportan que Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue víctima de un robo en Madrid. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado, en el sector de la Gran Vía, mientras salía de un establecimiento de comida rápida.

De acuerdo con El Mundo, Alcocer Petro se subía a un taxi cuando un individuo se le acercó por la espalda para arrancarle una cadena de oro.

La cadena que el hijo del presidente llevaba puesta está valorada en unos 6.000 euros, que al cambio equivale a más de 25 millones de pesos.

Los reportes aseguran que el hijo de Verónica Alcocer gritó pidiendo auxilio en el momento en el que sucedió el atraco, lo que llamó la atención de oficiales de la policía.

Foto: Suministrada a Semana API

Al ver al ladrón huyendo, los oficiales iniciaron una persecución que terminó en la detención del sujeto, que terminó siendo un joven de 23 años de nacionalidad marroquí. Los reportes exponen que ya tenía antecedentes de robos con fuerza y delitos contra el patrimonio.

De esa forma, los agentes de policía pudieron recuperar la cadena y devolvérsela al hijo del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con los diarios madrileños, Alcocer Petro no sufrió ninguna lesión y rechazó la asistencia sanitaria que se le ofreció. Igualmente, informaron que después de la persecución se desplazó a la comisaría del centro de Madrid, con el fin de presentar la denuncia y aprovechó para “felicitar” a los agentes por sus rápidas acciones.

El Mundo aseguró que Alcocer Petro se encuentra “residiendo” en España y estuvo presente en varios actos de la Feria Internacional de Turismo. Incluso, dicen que el “entorno diplomático colombiano” también está complacido con la actuación de los agentes que recuperaron la cadena del hijo de Petro.

Alcocer Petro se caracteriza por los viajes durante la Presidencia de su padre, así como sus publicaciones mostrando a sus amigos y accesorios de lujo que porta.