Verónica Alcocer podría ser investigada luego de las revelaciones del presidente Petro. Estas son las advertencias de un experto

El mandatario aseguró que estaba separado de Alcocer desde hace varios años. Aun así, ella recibió beneficios de primera dama.

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

28 de octubre de 2025, 8:16 p. m.
En campaña, Verónica Alcocer sí se reunió con Papá Pitufo, según revela César Valencia.
Verónica Alcocer.

El escándalo por la inclusión del presidente Gustavo Petro en la llamada lista Clinton, a la que se sumó Verónica Alcocer, Nicolás Petro, hijo del presidente, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, no se detiene.

El mismo presidente Petro fue quien contó que estaba separado de Verónica Alcocer hace varios años, es decir, que quien se creía primera dama de la Nación no lo era. En ese sentido, expertos en finanzas criminales advirtieron las responsabilidades de Alcocer.

¿Verónica Alcocer podría ser investigada tras revelaciones del presidente Petro?

“Es un tema muy grave porque esto podría llevar a unas presuntas conductas criminales por parte de la primera dama y por parte de las entidades del Estado que han facilitado la contratación administrativa y también unas conductas disciplinarias. El vínculo matrimonial no existe, entonces Verónica Alcocer no tiene ese estatus de primera dama”, señaló Juan Carlos Portilla, profesor y experto anticrimen financiero.

Portilla explicó las implicaciones de lo revelado por Petro. Según señaló, la Fiscalía, por oficio, debería abrir una investigación formal para determinar las presuntas irregularidades en cada uno de los actos y contratos suscritos en torno al rol de Verónica Alcocer como primera dama.

“Que la primera dama haya ejecutado un presupuesto de más de mil millones de pesos para tener un maquillador, un masajista y unos acompañantes de viaje... pues se podría decir que estaríamos frente a una estafa por beneficio de terceros. Ella no tenía el título de primera dama y no estaba viviendo con el presidente Petro, entonces no tenía esa vinculación con el Gobierno”, dijo el profesor.

Contexto: “Embajadora en misión especial”: la polémica designación a Verónica Alcocer, revelada por SEMANA, y que la llevó a ser incluida en la lista Clinton

Para el experto, Alcocer se presentó incluso en eventos internacionales como primera dama, cuando “hace años estaba separada” del presidente Petro.

“Se puede producir lo que es un engaño buscando un beneficio patrimonial en favor de terceros, y ¿cuáles son esos terceros? Los contratistas que ellos llevaron al Estado precisamente para asesorar a la primera dama en materia de masajes, de maquillaje y en materia de acompañante a los viajes en un título que no existía. Puede ser una estafa, bajo el Código Penal colombiano, en favor de terceros”, explicó el profesor.

Verónica Alcocer, primera dama de la Nación; Armando Benedetti, ministro del Interior; Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, y Gustavo Petro, mandatario de los colombianos
Verónica Alcocer, primera dama de la Nación; Armando Benedetti, ministro del Interior; Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, y Gustavo Petro, mandatario de los colombianos.

Tras su inclusión en la lista Clinton, junto con Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, Verónica Alcocer ha guardado silencio. Tampoco se ha referido a lo que reveló el presidente sobre su separación hace años.

