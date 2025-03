Presidente de ISA habla sobre las demandas contra su nombramiento: “Es un tema que distrae más a mis enemigos que a mí”

SEMANA: Se ha presentado un ambicioso plan estratégico para ISA hacia 2040 que incluye inversiones y desinversiones, además de una apuesta por la transición energética, ¿Podría EPM en la próxima asamblea, como accionista con más del 8 % de la propiedad (entendiendo la relación que hay entre usted y el gobierno de Medellín, que es el controlante de EPM), presentar algún reparo a la propuesta?, ¿qué le han dicho?

Jorge Carrillo: Toda compañía se debe a sus dueños. La asamblea de accionistas es el máximo órgano de decisión de una empresa y más de una como ISA. Sin embargo, hay que recalcar varias cosas. Una es que, dentro de los estatutos de ISA, está reglado que quien formula la estrategia es la administración y quien la aprueba es la junta directiva en representación de los accionistas.

La asamblea que tendremos próximamente es de carácter ordinario, es decir, se abordarán temas formales como distribución de dividendos, revisoría fiscal, obviamente los informes de gobierno corporativo, de gestión, y definición de los miembros de la Junta Directiva de ISA, pero no tiene como propósito revisar la estrategia. Nos corresponde contarla para que los accionistas y quienes vayan tengan por lo menos los titulares de la estrategia como tal, en ese espacio podrán opinar, pero no sentimos que haya necesidad de darle otra instancia.

Estamos muy cómodos con la estrategia, orgullosos de haberla formulado y haberla tramitado con una aprobación unánime.

SEMANA: En el Plan estratégico incluyen una apuesta por la transición energética, tema que ha avanzado de manera muy lenta en Colombia, ¿Qué garantiza que eso se pueda lograr?

J.C.: ISA lo garantiza. Esta propuesta está alineada con las políticas públicas, no solo de Colombia sino de todos los países donde estamos.

SEMANA: ¿Qué opina de las críticas según las cuales, Colombia, más que ninguna otra nación, pretende hacer la transición energética en muy corto tiempo? Muchos creen que estamos muy lejos de tener paneles solares alumbrando ciudades...

J.C.: Yo creo que ha habido avances importantes, se hubiera podido hacer más, pero si uno mantiene una posición crítica nunca va a pasar nada. Nosotros tenemos una posición contributiva. Nosotros sí queremos hacer una diferencia, queremos contribuir a la transición energética de Colombia y de la región y lo vamos a hacer. No con el propósito de responder a esas críticas, sino que nuestra vocación es de servicio y la transición energética contribuye a comunidades, contribuye a nivel global en términos climáticos. Entonces ya está decidido que lo vamos a hacer.

SEMANA: Hay una demanda sobre su nombramiento en ISA, por algunas objeciones a la decisión. El gran valor de ISA ha sido -en parte- gracias al gobierno corporativo, la imagen que tiene, ¿Todo este ruido generado ha afectado es esa fortaleza que tiene ISA?

J.C.: Creo que no. Justamente lo que hace que una empresa tenga buen gobierno corporativo es la resiliencia en este tipo de situaciones. De mí se han dicho muchas cosas, yo no he visto probadas ninguna, entonces yo me siento en el mundo de las fake news.

El abogado demandante de mi elección acaba de adquirir la condición de accionista minoritario y en el derecho de inspección que tiene todo accionista se le han garantizado sus derechos, como también hemos exigido los deberes de todo accionista, que es proteger el valor de la compañía y la información confidencial.

SEMANA: Frente a esa demanda ¿se siente tranquilo de que podrá ejecutar este plan estratégico?

J.C.: Totalmente.

SEMANA. ¿Ya su nombramiento en ISA está en firme o puede tambalear?

J.C.: hay acciones, pero está en firme desde el 2 de septiembre.

SEMANA. ¿Y enfrentar esas acciones jurídicas no lo distrae mucho?

J.C.: No, distrae más a mis enemigos que a mí.

SEMANA: ¿15 años?

J.C.: siempre he pensado que nadie es indispensable. Cuando uno hace un buen ejercicio desde una posición de liderazgo es porque las organizaciones tienen que estar listas con uno o sin uno. Esta estrategia refleja a ISA, sus capacidades, su gente y sus administradores. Yo quiero contribuir activamente con eso, y lo haré hasta el momento en que sienta que puedo contribuir.

SEMANA: Podría suceder que llegue un nuevo gobierno que no quiera hacer una transición energética tan rápido, ¿Ahí probablemente tendría que cambiar la estrategia?

J.C.: la transición energética, para mí no es un tema de una ideología. Es una necesidad demostrada de todo el planeta. Vería muy raro que alguien no quisiera apostarle, pero también es que, dentro de la estrategia, nosotros no estamos donando nada. Estamos hablando de buenos negocios en el marco de la transición energética. Y los buenos negocios son parte de lo que ha hecho históricamente ISA y los va a continuar haciendo.

SEMANA: Habló usted de que ISA es una empresa de energía. Cómo espera participar para que Colombia tenga la energía que necesita, mientras se habla de crisis energética y riesgo de apagón.

J.C.: El sistema colombiano es muy confiable, y gran parte de esa confiabilidad se la ha otorgado ISA al sistema. Entonces nosotros nos consideramos indispensables para que eso siga ocurriendo en los países donde estamos. Ahora, si hablamos de generación de energías renovables, nosotros no vamos a compararnos contra generadores. No estamos peleando ningún ranking con ellos. Lo que queremos es ser la solución a grandes consumidores, con un portafolio de infraestructura que permita eficiencia para ellos. No vamos a entrar a competir en el negocio de generación.

SEMANA: Ya que habló de negocios, ¿no cree que el de la generación podría ser bueno, dentro de esa idea de cambiar la matriz energética?

J.C: Cualquier contribución de cualquier actor es favorable. Nosotros no lo haremos dentro del mercado de energía, ni mayorista ni regulado. Nosotros lo queremos hacer a nivel de usuarios, de grandes consumidores, con soluciones puntuales para ese tipo de usuarios. Cuando esos usuarios toman una solución como la nuestra, dejan de consumir energía del sistema, energía que puede llegar a regiones que lo necesitan a un costo menor. Entonces aquí ganan todos.

SEMANA: En el plan estratégico mencionan el negocio de almacenamiento, ¿cómo sería ese negocio?. Son pioneros en Brasil, ¿qué viene para Colombia?

J.C.: una batería que es el componente principal de los sistemas de almacenamiento, cabe en un contenedor. Si se tuviera una foto aérea de un parque solar con baterías, ni el 2 % del área son las baterías. Esta es una tecnología que ya está disponible, aún no es la más barata, tiende a ser más eficiente a medida que vayamos avanzando.

Ser más eficiente es que, con la misma plata pueda tener más almacenamiento.

El almacenamiento tiene dos variables: la cantidad de energía y la duración de esa energía. Entonces hoy en día estamos con un estándar de casi dos horas, pero yo creo que en cuatro o cinco años podemos estar duplicando o triplicando ese tiempo por el mismo valor.

Lo que creo yo que va a pasar es que las baterías van a empezar a masificarse para distintos usos. Para la red, para mejorar las curvas de producción de energía renovable. Entonces aquí el tema de almacenamiento va a ser protagónico en la transición energética. ISA llegó de primera con eso a Latinoamérica, tiene gran conocimiento de este tipo de sistemas, tiene acceso a proveedores y estamos listos para el despliegue. Si un gran usuario requiere una solución solar con almacenamiento, ISA ya está en la capacidad de proveerla.

SEMANA: Por ahora ISA está solo en ese tema. ¿no tiene muchos competidores a gran escala?

J.C.: Siempre vamos a tener competidores. Los negocios de energía ya no son del ámbito local. Yo no tengo que estar preocupado por las empresas nacionales, sino también por las de otros continentes. Por eso es importante mantenernos actualizados, a la vanguardia tecnológica, ser muy eficientes y competitivos. La UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) va a sacar 6 convocatorias para almacenamiento en red y a todas les vamos a apuntar.

SEMANA: ¿Cómo es la comercialización de la energía que se almacena?

J.C.: la energía tiene picos de oferta y picos de demanda. Para atender esos picos normalmente habría que duplicar o triplicar la capacidad de los sistemas: más torres, más subestaciones, más líneas. Una solución eficiente para esos picos también es el almacenamiento, que permite resolver los cuellos de botella de un sistema con almacenamiento. Se tendría así más flexibilidad, confiabilidad y seguridad.

SEMANA: En el tema de los mercados, en el plan estratégico se refieren a América Latina, pero hace algún tiempo se hablaba de incursionar en Estados Unidos. ¿Qué pasó?

J.C.: en la estrategia anterior teníamos una declaración abierta de ingresar al mercado de Estados Unidos. En esta estrategia estamos en almacenamiento sí Estados Unidos será una geografía nueva.

Para todos los sectores, dejamos Latam, pero en almacenamiento pusimos América, porque efectivamente vemos que las mayores oportunidades en almacenamiento, en todo el continente, están en Estados Unidos. Eso se debe a muchas cosas que están pasando allá: una penetración muy acelerada de los renovables que necesitarán ese almacenamiento. El potencial es importante.

Además, las últimas regulaciones en Estados Unidos han promovido mucho este tipo de inversiones. Eso sís, muchos jugadores están viendo lo mismo que nosotros, será muy competido.

Para transmisión no es un mercado realmente muy favorable. Haríamos muy poco, no seríamos relevantes y nos gastaríamos mucho capital para tratar de llegar allí.

Saul Kattan Cohen, timonel de Internexa, empresa de ISA que va a ser vendida.

SEMANA: La venta de Internexa, negocio dentro de la línea de telecomunicaciones, que tiene ISA, está incluido en el rubro de inversión previsto.

J.C.: Sí.

SEMANA: Saúl Kattan, quien finalmente salió de la junta de Ecopetrol, fue nombrado en Internexa. Suena raro que lo pongan allí si la empresa se va a vender.

J.C.: lo primero que quiero decir sobre este interrogante es que hubo una salida del gerente anterior por unas razones que él esbozó. Saúl en ese momento era miembro de la junta directiva y lo que se hizo fue encargarlo de Internexa. La invitación que hago es a que se revise la trayectoria de Saúl Kattan. Porque yo en lo personal no comparto que las personas sean calificadas dependiendo de quién es amigo o cercano. Hay que ver la hoja de vida para tomar decisiones, como se hizo en Internexa.