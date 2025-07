Presupuesto 2026 fue radicado en el Congreso de la República. Este es el monto y los detalles de la propuesta

En aquella oportunidad, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, puso sobre la mesa la cifra de $ 551,6 billones , pero al presidente Gustavo Petro no le gustó el hecho de que la inversión fuera el rubro de menor cuantía.

Este es el monto

Se engordó la ley de financiamiento

Dicho proyecto de ley será llevado al Congreso a finales de agosto , aunque muchos parlamentarios no ven ambiente para que obtenga el aval.

No obstante, hay que tener en el visor que el presidente Gustavo Petro está apuntándole a tener de su lado al Legislativo , lo que ya se ve en la ocupación de las presidencias de comisiones.

Para funcionamiento, inversión y deuda

No obstante, también se subió el monto previsto para funcionamiento , que en aquella oportunidad ascendía a $ 364,6 billones.

Aunque el Gobierno ha puesto de presente que no hay mucho margen de maniobra con el gasto de funcionamiento, pues la deuda no se puede dejar de pagar y las transferencias a las regiones tampoco, al igual que los sueldos en el sector público y las pensiones que maneja Colpensiones; no se puede perder de vista que el país estará en año electoral. Por lo tanto, un incremento en la asignación de recursos para el funcionamiento, sin duda, será tema polémico en los debates en el Congreso de la República.