Propuesta del Gobierno Petro les saldría carísima a miles de conductores en Colombia, ¿de qué se trata?

La apuesta bandera del actual Gobierno en torno a la transición energética no solo está poniendo en aprietos a la industria minero-energética, sino que también está haciendo lo propio sobre la industria automotriz, debido a que el presidente Gustavo Petro ha dejado clara su intención de dar un mayor impulso al uso de vehículos eléctricos en el país, frente a aquellos que necesitan de combustibles fósiles.

Su más reciente postura en torno al tema se produjo el pasado 17 de febrero, cuando Petro manifestó su intención de que la fabricación de vehículos eléctricos y sus partes, se produzca en el país. “Queremos que las marcas que quieran importar vehículos eléctricos a Colombia, usen partes nacionales e impulsen la producción del vehículo eléctrico en Colombia. El Gobierno ayudará a cambiar la flota de taxis en el país por taxis eléctricos”, trinó.

Sin embargo, son muchas las tareas que tiene pendiente el país para lograr que los vehículos eléctricos tengan una mayor representatividad dentro del parque automotor. Además de no contarse con fábricas que los elaboren dentro país, lo que obliga a su importación, en Colombia no se cuenta con la infraestructura de recarga para suplir las necesidades de este segmento. Sumado a que los precios de comercialización o venta de estos vehículos no es tan asequible para los ciudadanos.

El presidente Gustavo Petro busca que los vehículos eléctricos y sus partes se elaboren en el país, esto como una apuesta para masificar el uso de estos. Sin embargo, no existen en el territorio nacional fábricas que cuenten con la tecnología y los insumos para producirlos, de allí que los vehículos de estas características y que se comercializan, son importados. - Foto: Getty Images/Westend61

Precisamente, sobre esto último, un ranking elaborado por la revista Motor destaca que los carros de estas características, se venden en el país en un rango entre los 56 millones de pesos y los 151 millones de pesos, aproximadamente. De los diez modelos más asequibles se encuentra el Renault Twinzy, Zhidou ZD D2S, Changan E-Star y JAC E10X. Estos se comercializan por debajo de los 100 millones de pesos.

Colombia todavía no cuenta con la infraestructura que permita impulsar el uso de vehículos eléctricos. De acuerdo con información de 'La República' en Bogotá es donde hay más puntos de carga (38), seguido de Medellín (23). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Y ¿cuántos vehículos eléctricos se venden en Colombia? Según datos reportados por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), con base en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), para 2022 se vendieron en el país 27.845 vehículos eléctricos e híbridos, cifra que representa un crecimiento del 57,3 % respecto a 2021, año en el que se comercializaron 17.699 unidades.

Del total vendido para el año pasado, 22.142 fueron híbridos eléctricos (HEV), 3.272 eléctricos (BEV) y 2.430 híbridos enchufables (PHEV). De enero a diciembre de 2022 se comercializaron en el país un total de 262.595 vehículos, lo que significó un alza del 4,8 % frente al año inmediatamente anterior.

Con respecto a 2023, el dato correspondiente al primer mes del año indica que los 13.872 vehículos que se vendieron en el país en dicho período, 1.346 fueron eléctricos e hídricos. Esta cifra presenta una contracción del 17,9 % frente a igual mes de 2021, cuando se vendieron en Colombia 1.639 vehículos de este segmento.

Aunque viene aumentando la demanda de estos carros en Colombia, su participación todavía no es muy significativa, por lo que todavía el país está rezagado frente al cumplimiento de esta meta respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que la meta es que circulen para 2030 unos 600.000 vehículos eléctricos. Sin embargo, actualmente este segmento representa menos del 1 % del total del parque automotor nacional, que se ubica en más de 18 millones de vehículos.

Según datos del Runt, para 2022 se vendieron en el país 27.845 vehículos eléctricos e híbridos. - Foto: Getty Images

Esto demuestra que aún falta mucho camino por recorrer para que los vehículos eléctricos tengan mayor presencia en las vías del país, por lo que si no se toman acciones que contribuyan a su masificación, no será posible que se cumpla la meta fijada para dentro de siete años, donde no es solo que se vendan más estos carros, sino que el territorio colombiano cuente con la infraestructura para que estos puedan circular y que haya medidas económicas que ayuden a que más ciudadanos hagan el cambio hacia una movilidad más limpia y sostenible.