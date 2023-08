Regaño del Congreso de la República al gobierno por la pírrica ejecución del presupuesto en 2023, ¿para qué quieren plata si no avanzan?

Tablero de control de mando

Los más atrasados

Durante el debate de control político salió a relucir que, al 4 de agosto, sectores como el de Tecnologías de la información va en 23 %; comercio en 32 %; justicia en 32 % y vivienda en 31 %. No obstante, Cepeda destacó en particular la adición presupuestal que le aprobaron en el Legislativo al sector Trabajo, por siete billones de pesos más, mientras que la ministra de esa cartera, Gloria Inés Ramírez, no hizo presencia en el debate de control político, lo que lo llevó a señalar que tendrían que revisar si valía la pena crecerlo o no, teniendo en cuenta que, en general, “hay una pírrica ejecución de los recursos”.