Regla fiscal, con deuda alta y gastos urgentes: ¿qué tan probable es que se incumpla? Este es el panorama para el cierre del año

Al menos desde la percepción, el horizonte no se ve claro. La Gran Encuesta de Activos Financieros que realiza Davivienda, en su versión de noviembre, recopiló la posición de los encuestados, quienes en un 75 % estiman que se incumpliría. Hay un 11 % de optimistas que estiman que es muy probable que se cumpla y un 1 % cree que es nada probable.

El tope del déficit no deja margen para ampliar con más préstamos, lo que además no es una buena práctica financiera (prestar para pagar deuda). Para que se cumpla la regla fiscal, según lo establece la norma, el país no podría pasarse de un 5,6 % del PIB. Entre tanto, el nivel de duda previsto, para que se dé garantía de un manejo sano de las finanzas, si bien tiene un límite del 71 % del PIB —cifra de la cual estamos muy lejos— el ancla de deuda es igual al 55 % del PIB.