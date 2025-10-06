Suscribirse

Requisitos para acceder a pensión en Colpensiones con solo 500 semanas cotizadas

Una de las preguntas de muchos es si es posible recibir pensión sin cumplir las semanas requeridas.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 4:32 p. m.
Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La jubilación es una de las metas de millones de trabajadores en todo el mundo, que tras una vida de esfuerzo, esperan llegar a una vejez tranquila, en la que puedan costear todos sus gastos sin necesidad de seguir trabajando o tener que pasar necesidades y cohibirse de algún tipo de gasto o comodidad.

Sin embargo, hay una pregunta que muchos se hacen cuando ven complicada la tarea de cumplir las semanas requeridas. Aunque existe una reforma pensional en revisión, lo cierto es que se debe llegar a las 1.300 semanas en Colpensiones.

Tenga en cuenta lo que dicta la norma. | Foto: 123RF

El cuestionamiento que algunos se hacen recae sobre si es posible que con 500 semanas o menos, puedan obtener algún tipo de pensión. Esto es posible solo en un caso específico.

Este se da solo si puede acceder a la Pensión de Invalidez por Riesgo, que le puede otorgar un dinero por este concepto, dependiendo de si usted sufrió alguna pérdida de la capacidad laboral por accidente o alguna otra situación.

De acuerdo con Colpensiones, para acceder a esta forma deberá demostrar una invalidez igual o mayor al 50 y también cumplir con los siguientes requerimientos en materia de cotizaciones.

El Banco de la República, a través de la Ley 797 de 2003, establece un límite claro para las pensiones en Colombia, lo que requiere atención por parte de los trabajadores y pensionados.
Deberá presentar un certificado de su condición. | Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Menores de 20 años: haber cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
  • A partir de los 20 años: haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del estado de invalidez.
  • Por semanas cotizadas: cuando el afiliado haya cotizado el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la Pensión de Vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.
Es importante que tenga en cuenta que esta pensión por 500 semanas solo se podrá hacer si usted accede a esta modalidad, si tiene una condición que no le permite laborar. En otro caso, no podrá jubilarse hasta que complete el número de semanas cotizadas.

En el caso de que no existan beneficiarios directos para recibir esos aportes, (en el caso de Colpensiones) el dinero pasa al Fondo Común de Naturaleza Pública).
Tenga en cuenta los requisitos. | Foto: Getty Images

Para acceder a la pensión de invalidez, deberá hacerlo con una certificación de incapacidad laboral que demuestre el porcentaje de pérdida de capacidad mencionado.

