Emergencia Económica

“Responsabilidad y austeridad con el manejo de la plata para la emergencia económica”, petición de algunos que pondrán el hombro

Según las cuentas preliminares del Ministerio de Hacienda, se necesitarán $8 billones. Pronunciamiento de la presidenta de AmCham.

Redacción Economía
12 de febrero de 2026, 12:17 p. m.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Una fuerte cantidad de recursos demandará el Estado colombiano para atender la nueva emergencia económica que fue declarada por el gobierno, a través del decreto 0150, debido a la situación que se presenta en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

La situación invernal, provocada por un fenómeno climático conocido como frente frío, que provoca lluvias intensas en un periodo en el cual no se esperaba, ha llevado a circunstancias desastrosas que afectan cultivos, viviendas, vías y, sobre todo, a miles de personas que demandan ayuda humanitaria.

Aunque se emitió el decreto madre, con la declaratoria de emergencia económica, aún faltan las reglas pero, de antemano, el Ministerio de Hacienda habló del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, como columna vertebral para lograr el recaudo estimado para estas necesidades: 8 billones de pesos.

Inundaciones en Monteria, albergues Albergue del colegio San José y barrio Rancho Grande
Así están muchos colombianos, tras inundaciones en Montería Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Hasta el momento los empresarios y sus representantes en los gremios no han manifestado ningún rechazo a la posibilidad de un cobro adicional, teniendo en cuenta que se trata de una coyuntura calamitosa, en la que muchos colombianos requieren solidaridad.

Eso si, la presidente de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, vocera de un sector productivo de la economía, manifestó su posición en relación con la nueva declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional.

En primer lugar, Lacouture enfatiza en que el sector privado es el que aporta el 60,5 % de los ingresos del gobierno nacional. Es decir, “no es que no se esté aportando, es que se está malgastando”.

En ese sentido, de cara a la declaratoria de emergencia económica, esta vez por un hecho sobreviniente: el invierno y los desastres que deja a su paso, hizo un llamado explícito: “lograr austeridad y responsabilidad”.

Las imágenes de las inundaciones en Córdoba y Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD)
La UNGRD adelanta una sala de crisis por emergencia invernal. Foto: SEMANA

No hay un buen gasto

En su pronunciamiento, Lacouture manifestó: “Yo creo que hay una variable importante de responsabilidad por parte del Gobierno nacional: recursos hay, lo que no hay es un buen gasto de esos recursos y se requiere austeridad del gasto”.

Para que funcionen las inversiones previstas, la presidenta de AmCham recalca que se requiere “un direccionamiento asertivo de ese gasto, que genere inversión, que esa inversión mueva el motor de generación productiva que pueda permitir ingresos sostenibles a largo plazo”.

¿Cuántos afectados?

Según lo consignado en el decreto que declara la nueva emergencia, a partir de datos recopilados en la sala de crisis de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, este es el panorama de afectaciones, según la región.

Córdoba

Se han presentado 21 eventos, 169.445 personas y 48.356 familias afectadas, con 3.618 viviendas averiadas, 4.072 destruidas, 81 vías, 14 puentes peatonales, 36 vehiculares, 33 acueductos y 49 centros educativos. Se reportaron además 5.222 animales de producción, 312 de compañía y 54 silvestres, junto con 5 fallecidos y 3 heridos.

Antioquia

En este departamento van 18 eventos, 35.596 personas y 8.809 familias afectadas, con 206 viviendas averiadas, 25 destruidas, 21 vías, 5 puentes peatonales, 2 vehiculares, 2 acueductos y 40 centros educativos. Se reportaron 8 animales de producción afectados.

Inundaciones en Monteria, albergues Albergue del colegio San José y barrio Rancho Grande
Se han habilitado albergues para damnificados Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

La Guajira

Bien al norte del país, en La Guajira, hay registrados 9 eventos, 31.074 personas y 6.295 familias afectadas, con 6.267 viviendas averiadas, 32 destruidas, 4 vías, 2 acueductos, 2 alcantarillados y 2 centros educativos. Se reportó 1 fallecido.

Sucre

Para el caso de Sucre van 6 eventos, 5.875 personas y 1.482 familias afectadas, con 1.482 viviendas averiadas y 1 vía.

Chocó

En cuanto a Chocó, el registro indica la presentación de 4 eventos, 8.341 personas y 3.393 familias afectadas, con 14 viviendas destruidas, 1 vía y 1 puente vehicular.

Bolívar

En Bolívar hay registrados 3 eventos, 1.874 personas y 823 familias afectadas, con 350 viviendas averiadas y 1 centro de salud.

Cesar

En el departamento de Cesar van 3 eventos, 70 familias afectadas, con 1 vía;

Magdalena

Y en Magdalena 1 evento, 28 personas y 7 familias afectadas, con 32 viviendas averiadas, 15 destruidas, 2 vías y 4 heridos.

