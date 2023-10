¿Sabotaje en los diálogos del sector salud? Presidente de la Andi, Bruce Mac Master, lanzó dura advertencia

Tras el balance presentado por la Asociación Nacional de Industrial (Andi), sobre las finanzas del sector salud, y el riesgo que enfrentan por la falta de liquidez, el presidente de la agremiación, Bruce Mac Master, volvió a pedir una reunión con el Gobierno, pero no para que los escuchen, sino para que se tomen acciones inmediatas; de lo contrario, la salud en Colombia entraría en una crisis “que los pacientes terminarían pagando con sus propias vidas”.

En un evento con los medios de comunicación, la Andi presentó las cifras, causas, y problemas actuales que enfrenta el sector salud. El dato, según ellos, no busca intervenir, o aumentar la polémica con la reforma, que actualmente cursa en el Congreso, aunque no descartan que eso es tema para otra discusión.

Andi expone las cifras del sector salud, y alerta por un posible "apagón". Cortesía: Andi | Foto: Andi

Sin embargo, Bruce Mac Master, en medio de su exposición, aseguró que la crisis ya está generando algunos problemas en la prestación de servicios en salud: “Las consecuencias de que eventualmente tengamos problemas de liquidez, problemas de viabilidad, problemas de suficiencia económica, en términos de los agentes del sistema, pueden ser muy graves. Hablamos de que ya hay camas y servicios que se están cerrando, de contratos que no se están suscribiendo, y por tanto, que no se están prorrogando. La única posible conclusión de esta situación, en caso de que se siga presentando como hasta hoy, es que terminemos teniendo problemas grandes en la atención de pacientes”.

En ese momento, el presidente de la Andi hizo un paréntesis, y a título personal, dejó abierta la posibilidad que una de las partes negociadoras esté intentando hacer una especie de sabotaje, o presionando para que las EPS terminen “asfixiadas” por la crisis, y así no haya más “remedio” que aprobar la reforma.

“Esto no tiene nada que ver con la reforma de la salud, de la que hemos hablado en otras instancias, pero sí nos preocuparía mucho que tuviera algo que ver, y lo voy a decir a nombre más mío y de la Andi, que a nombre de los afiliados, que tuviera algo que ver con esas declaraciones que un día oímos, alrededor de la posibilidad de que se creara una crisis explícita para propiciar la reforma a la salud. No quiero creer que eso es así, o no quiero creer que tampoco fue parte de una estrategia, como se dijo: ‘Si uno tumba una EPS, se van a terminar cayendo las otras EPS’, no es para nosotros ni siquiera pensable que eso en realidad esté sucediendo, pero sí queremos llamar la atención de que si no se atiende, y no se gestiona, en forma inmediata, realmente la suficiencia de liquidez del sistema, vamos a tener problemas, que van a terminar pagando los pacientes y los colombianos, probablemente, algunos de ellos con sus propias vidas”.

Bruce Mac Master aseguró que el Gobierno debe dar una solución inmediata para superar la crisis de la salud. | Foto: Semana

Colombia no puede darse el lujo de tener una crisis en la salud

SEMANA habló con Bruce Mac Master, quien aseguró que desde Presidencia y Ministerio de Salud sí dijeron lo del “entrampamiento”, pero aun así, él considera que no puede ser que estas sean las estrategias para darle una solución al problema que enfrenta el sistema de salud.

“Nosotros no queremos creer, en ningún instante, que algunas de las afirmaciones que fueron hechas por el Ministerio de Salud, en su momento, o por Presidencia de la República, alrededor de la posibilidad de que se pudiera generar una crisis, que terminará realmente desembocando en hacer una reforma en la salud, es una estrategia de nadie. No podemos creer eso, no queremos creerlo; sin embargo, fue dicho. Nosotros el llamado que hacemos es: esperamos que eso no esté sucediendo, y lo que necesitamos en este momento, realmente, es urgencia, celeridad, conciencia, trabajo colectivo, trabajo constructivo, para solucionar el problema, que ¿cuál es? El eventual riesgo de que no haya atención a pacientes del sistema, que es riesgo que nos preocupa a nosotros“.

Andi pide que las soluciones se den de manera urgente, antes de que los pacientes paguen con sus vidas la consecuencia de la crisis. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El presidente de la Andi concluyó que la solución debe entregarse de manera urgente, pues esto no es por un negocio, una ideología, o hasta diferencia personal entre el Gobierno y el empresariado; el tema está poniendo en riesgo la vida de todos los colombianos.