SAE ofrece casas y apartamentos en arriendo con cuotas desde $800.000 mensuales

Salario mínimo en Colombia 2024: cancelan reunión de la mesa de concertación; pasa el tiempo y no se llega a un acuerdo. Ya hay alerta

SAE seleccionó a CI Fuelenergy para administrar las 12 empresas incautadas por robo de combustibles a Ecopetrol

Una vez la SAE realiza la verificación de los activos a través de la diligencia de secuestro, determina que para este caso la figura de depositarios con la que contaba la entidad no aplicó debido a que no se contaba con una persona natural o jurídica con el perfil y la experiencia para manejar estas empresas del sector hidrocarburos.

“En la SAE no estamos feriando los activos. En la SAE estamos haciendo uso de los mecanismos legales que tenemos para la administración de los bienes que tiene a cargo. Lo que hacemos con C.I. Fuelenergy S.A.S es firmar un contrato de administración; cualquier persona natural o jurídica puede administrar los activos especiales, dado que la entidad no tiene la experticia para administrar empresas vinculadas al sector hidrocarburos. El contrato de administración se firma con una empresa que tiene más de 15 años de experiencia en el sector, factura cerca de 30 millones de dólares al año, es decir, no estamos hablando de una tienda de barrio como malintencionadamente se ha dicho por ahí”. Indicó en rueda de prensa, Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE.