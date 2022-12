Solo falta un día para conocer el monto del salario mínimo para el año entrante. Se espera que las centrales obreras, gremios y sector empresarial presenten mañana una cifra, para que no pase por decreto.

Salario mínimo 2023: todavía no hay acuerdo a falta de un día para decidir

El 14 de diciembre se llevó a cabo la penúltima reunión entre gremios, sindicatos y empresas para llegar a un acuerdo frente al aumento del salario mínimo para el 2023. Por un lado, las centrales obreras proponen un incremento del 20%, pero el sector empresarial manifiesta que debe ser entre 13% a 15%.

“Queremos decir dos cosas muy precisas. Primero, expresar nuestro reconocimiento al Gobierno nacional que ha recogido las propuestas que ha presentado el Comando Nacional Unitario para mantener el poder adquisitivo de los colombianos”, afirmó Francisco Maltés, presidente del CUT en una rueda de prensa posterior a la reunión de este miércoles. “El Comando Nacional Unitario ha sido la única parte que ha presentado una propuesta del incremento salarial del 20% y, por supuesto, la hemos sustentado con suficiencia”, añadió.

Hasta mañana se podrá discutir el aumento del salario mínimo para que no se genere por decreto. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las centrales obreras han sido insistentes en el aumento del 20%, argumentando que permitiría beneficiar a las personas de bajos recursos. Además, sostienen que la inflación del 2022 ha afectado en gran magnitud al país. “La inflación de alimentos es del 27.08%, la inflación de alimentos como el arroz, papa, huevos, productos de limpieza, artículos para el hogar y restaurantes y hoteles”, señala el comunicado al mencionar porque un aumento significativo del 20% es necesario.

Por último, aseguran que la devaluación del peso colombiano frente a la tasa del dólar, el aumento de las tafias en los servicios públicos; en especial los relacionados a energía y gas; y el precio de los combustibles, han ocasionado que la calidad de vida sea económicamente alta con el salario actual.

Otro de los actores del diálogo, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo para Portafolio que “todos estamos en el mejor ambiente de hacer un esfuerzo para concertar una cifra y entregarla mañana a los colombianos, y no dejarla para la firma de un decreto, que no refleja todo ese trabajo que hemos hecho estos días”. Asimismo, señaló que han estado buscando una cifra que esté entre lo presentado por las centrales obreras y la cifra que estipula la ley.

“Estamos con las centrales obreras tratando de ajustar una cifra razonable entre el piso que es 13.77 % por ley (a partir de la suma de la productividad y la inflación con la que cierra el año) y el techo que es el 20% que pusieron las centrales obreras”, dijo. Finalmente, dio un mensaje de calma, asegurando que el acuerdo va por buen camino: “Las conversaciones van avanzando positivamente, pero acordamos dejar un espacio hasta mañana a las 8:00 a.m. que es el día tope para ponernos de acuerdo y tratar de llegar a una cifra más aterrizada”.

En medio de la mesa de conversaciones, se aprobaron unas medidas complementarias al alza del salario: la desindexación de determinados productos y servicios, la manera de disminuir los costos de energía y solicitarle al Ministerio de Hacienda la disminución de la tasa de usura.

Por otro lado, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopl) sostiene que el aumento no puede superar el 15%, proponiendo que sea entre 13.7% a 14%. En una rueda de prensa, la presidenta de la asociación, Rosmery Quintero, expresó que “debemos llegar a una posición intermedia si queremos realmente concertar, porque eso sería un buen mensaje, pero definitivamente seguiremos insistiendo y entregando el mensaje que para el mercado laboral es importante no solo pensar en las personas que tienen la posibilidad de devengar, sino también de las que no han tenido la oportunidad de una vinculación laboral y que sus ingresos están sumamente deteriorado”.

Además, sostuvo que están dispuestos a negociar, pero sin el riesgo de afectar al sector empresarial de las mipymes. Consideran que un incremento superior a los valores que proponen sería perjudicial para el porcentaje de la nómina.

Maltés también ha manifestado que en días anteriores, Fedesarollo cuenta con un video en el que afirma que el aumento debe oscilar entre 20% a 25%; y que la posible amenaza de una recesión económica puede ser manejada con el aumento del salario: “Eso lo demostró muy claro el economista John Keynes a finales de los años 29, cuando se dio la gran recesión en Estados Unidos; para evitar las crisis de las recesiones hay que meterse la mano al dril, los empresarios y el Gobierno, creo que esa es la mejor fórmula para enfrentar la crisis es un buen aumento en el salario mínimo y el gasto público, que ya comenzó a hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro”.

El incremento del salario mínimo en Colombia no debe exceder el 15%, es la posición de ⁦@acopi_nacional⁩ dijo su presidenta Rosmery Quintero al señalar que un incremento del 20% como lo sugieren Centrales Obreras pondría riesgo ⚠️ más de 46 mil empleos pic.twitter.com/kDJy7g7Gtd — Miriam Peña (@MiryamPenadeCor) December 14, 2022

Si este juves 15 de diciembre no hay un acuerdo oficial entre los gremios, sindicatos y organizaciones, el alza del salario será por medio de un decreto firmado del presidente Gustavo Petro.