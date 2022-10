Se acerca una recesión económica en Estados Unidos y el mundo, afirman especialistas

Se acerca una recesión tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, publicó el prestigioso diario Bloomberg luego de haber entrevistado a varios especialistas en economía.

Según se lee en el artículo del medio de comunicación, funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) están dispuestos a actuar de manera agresiva para que las tasas de interés en ese país alcancen el 5 % a marzo de 2023. Estas medidas, según los economistas entrevistas por Bloomberg, traerán una recesión económica en el país y el mundo entero.

En las previsiones de la Fed publicadas en la reunión del pasado mes septiembre se alcanzó a revelar que las tasas de interés alcanzarían el 4,4 % este año y el 4,6 % el próximo, antes de los recortes en 2024.

La FED está “firmemente comprometida en lograr que la inflación vuelva al 2 % y seguirá así hasta que el trabajo esté hecho”, aseguró el presidente de la FED, Jerome Powell, en una conferencia de prensa posterior al comunicado.

“Tenemos que reajustar la oferta y la demanda. Y nuestra forma de hacerlo es frenar la economía”, explicó Powell. Las tasas de los préstamos inmobiliarios, por ejemplo, subieron desde principios de año y acaban de superar el 6 % para créditos a 30 años por primera vez desde 2008. Esto deprime las ventas en un sector que gozaba de muy buena salud desde el inicio de la pandemia.

La FED también consideró que será necesario contemplar un período de crecimiento más débil y un mercado laboral menos pujante para contener la inflación, “generalizada” y en niveles “inaceptables”.

La fuerte inflación “no ha respondido” aún a los aumentos de tasas de referencia decididos por el banco central, sostuvieron los responsables de la FED en su última reunión de política monetaria, según extractos de las actas del encuentro de septiembre.

Incluso, algunos banqueros centrales destacaron que “actuar de manera bastante tímida sería más costoso que actuar con firmeza”. Algunos dirigentes de la Fed señalaron sin embargo que “considerando el ambiente económico y financiero mundial muy incierto, sería importante calibrar el ritmo de un nuevo ajuste monetario”, para “atenuar el riesgo de efectos adversos significativos sobre las perspectivas económicas”.

Biden había admitido que habría una recesión, pero “ligera”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió en días pasado la posibilidad de una “ligera” recesión tras las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio del aumento de la inflación y la incertidumbre tras la invasión rusa de Ucrania.

La afirmación la hizo en la cadena CNN, durante la entrevista exclusiva con el canal de noticias, realizada por el reconocido periodista Jake Tapper: “No creo que haya una recesión, si la hay, será una recesión muy ligera. Es decir, bajaremos ligeramente”.

De acuerdo con la cadena, el presidente no anticipa que habrá una recesión, incluso cuando los expertos económicos han advertido el riesgo de que suceda y se expanda por el resto del mundo. Biden insistió en que está dentro de las posibilidades, pero que él no lo anticiparía como algo cierto: “Es posible. Mira, es posible. No lo preveo”.