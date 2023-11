Se cayó el piso de protección social: Gobierno cedió a petición que hicieron centrales obreras en paro del 2020

Pese a ello, para las asociaciones sindicales este programa no era bien visto, debido a que este programa incentivaba los empleos que no eran buen pagos o que no eran de calidad. De hecho, las centrales obreras aseguraban que el decreto 1174 que regulaba el PPS recortaba los derechos de los trabajadores, que, por no tener un acceso a un salario mínimo no tenía acceso a la pensión.