¿Se pueden heredar dos pensiones en Colombia?

Según el Ministerio de Trabajo y las principales entidades del país, no se pueden acumular dos pensiones para una misma persona, pero sí se pueden heredar pensiones en algunos casos específicos, dependiendo de la situación.

En términos generales, las pensiones no son acumulables, ya que la ley establece que una persona solo puede recibir un beneficio pensional por cada cotización realizada, ya sea de vejez o de sobrevivencia, entre otros.

Herencia de pensiones de sobrevivencia

Si una persona ha sido beneficiaria de una pensión y fallece, la pensión de sobrevivencia puede pasar a los familiares más cercanos, como el cónyuge, compañeros permanentes, hijos dependientes o padres. No obstante, este beneficio no se puede extender a más de una pensión al mismo tiempo, es decir, un cónyuge no puede heredar pensiones por diferentes fuentes de cotización si existieran más de una pensión disponible.