Subsidios de vivienda usada: estos son los colombianos que pueden solicitar la ayuda y reciben hasta $42 millones

Tener vivienda es el sueño que tienen millones de colombianos, que buscan invertir su patrimonio en un bien inmueble y también garantizar para sus familias una vivienda estable en el futuro. Sin embargo, en los últimos años se ha complicado esta tarea, dado un deterioro en el número de subsidios para comprar vivienda nueva.

Pese a ello, existe un nuevo subsidio que lanzó el Ministerio de Vivienda, actualizando los lineamientos con el Decreto 775 de 2025, ampliando las oportunidades para diversos grupos poblacionales. Esto permite la adquisición de inmuebles existentes.

Así puede aplicar a los subsidios. | Foto: istock

Es importante tener en cuenta que el apoyo económico puede alcanzar hasta los 42 millones de pesos. Este subsidio aplica para la compra de vivienda usada y está dirigido a hogares que tengan condiciones específicas de vulnerabilidad.

Estos son los subsidios que se entregan:

- La entidad Fonvivienda, perteneciente al Ministerio de Vivienda, utiliza recursos del Presupuesto General de la Nación para apoyar la compra de vivienda VIS. Esta asignación se hace con base en la clasificación del hogar en el sistema Sisbén IV.

- Los hogares que se encuentren clasificados entre el grupo A1 y C8, recibirán un subsidio cercano a los 30 salarios mínimos mensuales, que son unos 42,7 millones de pesos.

Estos son los montos que recibirá. | Foto: Getty Images

De otro lado, los hogares clasificados en C9 y D20, podrán recibir un subsidio de hasta 20 salarios mínimos, que equivale a 28,4 millones de pesos.

Este apoyo es exclusivo para hogares vulnerables que no sean propietarios de vivienda y que también cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Tenga en cuenta que las cajas de compensación también ofrecen distintas alternativas para subsidiar vivienda. Dependiendo del nivel de sus ingresos, usted puede obtener entre 5.6 millones de pesos y 31,3 millones de pesos.

Depende de la clasificación del Sisbén. | Foto: X: @FasecoldaOficia