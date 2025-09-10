SuperSalud anuncia auditoría forense contra la Nueva EPS, tras deudas millonarias y pasivos ocultos

La Superintendencia de Salud se pronunció este 10 de septiembre luego de que la Contraloría General de la Nación encontrara cerca de 22,7 millones de facturas sin procesar, con un valor cercano a los $22,1 billones de pesos, de las cuales 9,1 millones corresponden a registros repetidos.

Las cifras resultan preocupantes por la necesidad de un diagnóstico sobre el manejo de los recursos que tiene esta EPS. Ante dicho panorama, la SuperSalud aseguró que tomará tres medidas fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la prestadora de salud.

La Contraloría alertó los hechos financieros preocupantes de la Nueva EPS. | Foto: Hospital Internacional de Colombia (HIC)

El primero es la realización de una auditoría forense internacional, que revisará las cuentas médicas entre 2019 y 2025 para lograr un diagnóstico detallado de la situación financiera.

Además de ello, harán una auditoría de cuentas médicas para precisar el flujo de recursos desde la UPC hasta los prestadores, con el fin de garantizar la trazabilidad y transparencia.

La tercera medida es la regularización de giros, la organización de pagos a la red pública y la privada, con el objetivo de estabilizar la liquidez y reducir los riesgos de afectación a los afiliados.

Las finanzas de la Nueva EPS afectan a los pacientes. | Foto: Jorge Orozco

Las decisiones se suman a la intervención administrativa que la SuperSalud prorrogó en abril, en respuesta a la falta de estados financieros certificados de 2023 y 2024. Dicho proceso busca dar mayores claridades en la EPS, que tiene una quinta parte de la población afiliada al sistema.

El superintendente nacional de Salud, Giovanni Rubiano García, aseguró que hace algunos meses ya se habían hecho varias advertencias desde finales del año pasado.

Esto dijo la Superintendencia de Salud. | Foto: Jorge Orozco