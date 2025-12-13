Suscribirse

Economía

Trabajadores colombianos pasan saliva por medida que los dejaría sin empleo: deben cumplirla a cabalidad

Muy pocos conocen de esta medida.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 1:19 p. m.
Muchos despidos de empresas son sin causa justificada.
Muchos despidos de empresas son sin causa justificada. | Foto: 123rf

En Colombia, los trabajadores y también los empleadores o contratantes deben regirse bajo una normativa específica. Se trata del Código Sustantivo del Trabajo, que es una normativa que aporta claridad sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores colombianos.

En muchos casos se generan incumplimientos, tanto por parte de los trabajadores, como por parte de los empleadores, por lo que se puede dar por terminado el contrato ante estas situaciones.

Porvenir trabaja por el bienestar financiero de los colombianos, adoptando un enfoque que prioriza el acompañamiento a sus afiliados en el proceso de crecimiento de su patrimonio.
Estas son las normativas frente al despido con justa causa. | Foto: Adobe Stock

De hecho, el Código indica que su finalidad primordial es lograr justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

Contexto: Expertos señalan los pormenores del pago de la prima de servicios de diciembre; esto es lo que debe saber del beneficio

Es importante tener en cuenta que los trabajadores tienen unas labores y obligaciones especiales, las cuales están consignadas en el artículo 58 de la normativa. En este se indica que se debe “realizar personalmente la labor, en los términos estipulados”.

Una de las situaciones que pocos conocen es la que se da cuando hay un despido por no realizar las funciones encargadas en los términos acordados. En este escenario, el empleador tendrá todo el derecho de despedirlo con justa causa.

La tecnología de Google podrá traducir la letra de los doctores.
Es clave que esté pendiente de este asunto en caso de que lo despidan. | Foto: Getty Images

Entre las razones de peso se encuentran varias consignadas en el artículo 62, literal A. Algunas de las que se mencionan son “haber sufrido engaño por parte del trabajador con certificados falsos u otro documento que no sea auténtico”.

Contexto: Estos son los impactos a los procesos de contratación que se generan por los incrementos al salario mínimo

También lo podrán despedir por “ineptitud”, según el numeral 13 del artículo 62. Es decir, por la incapacidad para hacer la labor encomendada.

Pese a que esta situación es loable, lo cierto es que el empleador deberá demostrar la razón del despido, para que las autoridades puedan corroborar que el empleado tenía todas las condiciones para cumplir la labor y aún así no lo hizo.

En época electoral sube la demanda de contratos, tanto de personal como de servicios, para la logística de las votaciones.
Su empleador lo puede despedir si incurre en esta actuación. | Foto: ADOBE STOCK

Además, el empleado también podría elevar solicitudes y algún tipo de petición para que se reconsidere la situación, si cree que es injusto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Teo Gutiérrez le cobró a famoso periodista por la goleada de Junior: “Te lo digo de frente”

2. Hay alerta en Caquetá y Putumayo ante anuncio de paro armado por las disidencias de las Farc; Procuraduría pide acciones preventivas

3. Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenar a niñas con talio en Bogotá, rompió el silencio: defendió su salida del país

4. Jhon Arias dio su veredicto de la Selección Colombia en el Mundial 2026: dijo cuál es el objetivo

5. María Corina Machado se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela: “Apoyaré hasta que Maduro comprenda que debe irse”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TrabajadoresCódigo sustantivo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.