Transportadores piden al presidente Petro que ordene el desbloqueo en la vía a Buenaventura. Este es el grave efecto sobre el comercio

Tanto el comercio exterior como el interno están gravemente afectados por un bloqueo que adelanta la comunidad indígena nasa kiwe, en los puntos La Delfina y Cocomar, de la vía a Buenaventura.

La protesta se inició el martes 14 de octubre al medio día y se mantiene activa, según confirmó el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, quien hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que ordene el desbloqueo que causa un alto impacto económico, ya que por ese corredor sale la mercancía de exportación por el puerto. De igual manera, por allí pasa todo lo que llega en contenedores al terminal marítimo y sigue la ruta para llegar a diversos puntos de la geografía nacional.

Bloqueos en la vía a Buenaventura dejan sin gas al puerto. Comunidades indígenas protestan por presuntos incumplimientos del Gobierno. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DBBfPQQVAp — Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2025

Se estima que por allí se mueve el 45 % del comercio internacional y los volúmenes de carga son superiores a los 20 millones de toneladas, tanto en importaciones como exportaciones.

De acuerdo con las declaraciones de Cuervo, lo peor es que los vehículos están siendo vandalizados y los aprovechados cometen delitos por daño en propiedad ajena. Por supuesto, “se está atentando contra la integridad de los conductores”, advirtió el directivo gremial.

Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga. | Foto: Fedetranscarga / Cortesía

Policía y Ejército no han podido

Pese a los llamados y a la presencia que han hecho, los miembros de la Policía y el Ejército no han podido hacer nada, aseguró Arnulfo Cuervo.

A juicio del dirigente gremial, la fuerza pública debe recibir una orden expresa del Gobierno nacional para que la vía sea despejada, en atención al impacto que causa, no solo en el transporte de carga, sino en los distintos sectores.

“Es deber del Estado garantizar la transitabilidad de la vía y la seguridad de sus usuarios”, dijo el presidente de Fedetranscarga. Agregó que, más allá de seguir regulando, creando reglas a diestra y siniestra, lo que se requiere es facilitar el camino para que esta actividad económica, que es transversal a todo lo demás, pueda ser realizada. “El Gobierno nacional debe establecer protocolos para que las carreteras nacionales no continúen siendo escenario de protestas”.

Por esta situación, Cuervo le habló directo al mandatario de los colombianos: “Señor presidente, es su obligación controlar el orden nacional y garantizar a los trabajadores en Colombia que puedan desarrollar debidamente su actividad”, concluyó.

Bloqueos en la vía a Buenaventura, desde el 14 de octubre. La comunidad protesta | Foto: Senado de la República / Cortesía

Apuros en otros sectores