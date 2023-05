Urgente llamado de los extrabajadores de Viva Air al Gobierno Petro: no saben cómo llevarán un sustento a la casa

Preocupados están los extrabajadores Viva Air, afectados junto con los usuarios por la decisión de la compañía de suspender operación desde el pasado 27 febrero de 2023. Cabe recordar que miles de pasajeros quedaron varados en los principales aeropuertos del país.

Ahora, luego que la pesadilla no termina aún para los usuarios, sí aumenta para los trabajadores, que indican que no saben cómo llevar el sustento a su casa, el futuro de su trabajo también es incierto, y aún más para las mujeres embarazadas y personas que ya están próximas a pensionarse.

Rueda de Prensa Trabajadores de VIVA AIR - Foto: Juan Carlos Sierra

“Es el cierre de una compañía con la incertidumbre de no saber que hacer con los empleos, particularmente hablando desde el impacto laboral y social. La discriminación está proscrita, la normas colombianas desde el punto de vista constitucional, la normas laborales, los convenios internacionales del trabajo y el sistema interamericano de derechos humanos condenan la discriminación y particularmente ofrecen las mayores garantías hacia las mujeres y especial a las mujeres vulnerables, como en este caso las mujeres en estado de embarazo, qué serán de estas familias, quién las va a atender, quién les va a brindar la atención de su salud ”, manifestó Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores Aéreos en Colombia.

Advirtió también que hubo soberbia con la que se resolvió este proceso de la posible integración y salvamento de la compañía.

Rueda de Prensa Trabajadores de VIVA AIR - Foto: Juan Carlos Sierra

“Los trabajadores a través de la organizaciones sindicales solicitaron a la autoridades competente que fuera necesario ser escuchados, les advertimos las irregularidades, les advertimos los riesgos de la consumación de los derechos fundamentales sino también de derecho fiscal que no solo los trabajadores de Viva Air, sino todos los ciudadanos debemos pagar, no obstante no fueron atentados, sino peor aun no fueron estudiados, ni analizados en las diferentes resoluciones”, puntualizó Roncancio.

Mientras tanto, el futuro de 5.000 extrabajadores de Viva Air es incierto y hacen un llamado a la Aeronáutica Civil, al Gobierno Nacional para “que se meta la mano al bolsillo”.

“Les solicitamos a las autoridades, una renta básica para los trabajadores que hoy quedan cesantes para que le permitan esa sustentabilidad y necesidades para que les permitan abordar esas necesidades primarias que garantizan la vida, la salud y la sana convivencia, como derechos humanos fundamentales para todo ciudadano, reconocidos en la convención americana de derechos humanos que hace parte de nuestra constitución política, es muy importante que las autoridades del estado protejan a estos ciudadanos, porque su fuente de empleo, consideramos los trabajadores y del estudio que hemos hecho tiene una presunta responsabilidad los funcionarios de aeronáutica civil y vamos a presentar las acciones correspondientes (...) en el análisis que hemos hecho consideramos que así como lo mencionó la Procuraduría, los funcionarios de la Aerocivil estaban incurriendo en presuntas irregularidades que desató prácticamente el final de Viva Air ”.

También hicieron un llamado a los empresarios de las compañías de transporte aéreo en Colombia para que evalúen la posibilidad de recibir a los trabajadores afectados de la compañía Viva Air. Es de recordar que Viva Air contaba con más de 40 rutas y 26 destinos, 7 de ellos internacionales.

Pronunciamiento oficial de Viva Air, tras decisión de Avianca. - Foto: Cortesía: Viva Air.

Respecto a los destinos fuera de Colombia, se ofrecía parada en los aeropuertos de Miami (Estados Unidos), Cancún (México), Cuzco (Perú), Sao Paulo (Brasil), al igual que en Argentina y República Dominicana.

En cuanto a los destinos locales, la mayoría eran de las grandes ciudades que tiene Colombia y otras más, como: Bogotá, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cali, Cúcuta, Leticia, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Valledupar y Villavicencio.