Al cierre de la semana pasada, Airbus, la marca europea fabricante y ensambladora de aviones, emitió un comunicado asegurando que un gran número de aeronaves necesitaban de urgencia una actualización en sus sistemas, por lo que debían permanecer quietas en tierra mientras este ajuste se realizaba. Esto debido a que volar sin el ajuste implicaba un alto riesgo para los pasajeros y la tripulación.

Tras esta situación, varias aerolíneas en Colombia se pronunciaron, asegurando que debían ajustar sus itinerarios dada la situación que les obligaba a mantener sus aeronaves quietas. Por ejemplo, Avianca indicó que debía dejar en tierra el 70% de su flota de aviones.

En el sector opera una proporción extensa de A320. | Foto: Gobierno del Cambio

Sin embargo, hace algunas horas, la Aeronáutica Civil se pronunció frente a la situación y envió un mensaje de calma a los afectados. A través de un comunicado, aseguró que en una mesa de trabajo se pudo determinar una mejoría en los indicadores del servicio.

“Gracias a la coordinación interinstitucional, incluyendo la gestión con la Dian, se logró la importación acelerada de 10 unidades de software desde Francia. Cinco aeronaves adicionales reintegrarán la operación en las próximas horas”, comunicó la entidad.

Fueron varias las aerolíneas impactadas en el mundo. | Foto: 123RF

Adicionalmente, precisaron que con los avances se espera que los niveles normales en la operación se recuperen completamente a partir del próximo martes, con la reincorporación de más aeronaves de la flota comercial.

“La implementación de medidas preventivas, ha permitido una reducción sostenida en el número de vuelos cancelados: de 84 el sábado a 45 previstos para mañana, con un número decreciente de pasajeros impactados”, precisó la entidad.

La Aerocivil se pronunció para hablar de la coyuntura que tiene a más de uno preocupado. | Foto: José Luis Guzmán / El País