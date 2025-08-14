Suscribirse

¿Me pueden reportar en DataCrédito si tengo una deuda que es de un valor muy bajo?

Los reportes negativos en las centrales de riesgos crediticios influyen en la obtención de préstamos.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025
Suministrada por DataCrédito Experian
Los reportes negativos representan un porcentaje muy bajo de los usuarios del país.

En Colombia, las centrales de riesgo como Datacrédito son entidades encargadas de recolectar y gestionar la información financiera de los ciudadanos con el fin de reflejar su comportamiento de pago frente a las entidades crediticias.

Las personas y empresas que acceden a productos financieros, como créditos, préstamos o tarjetas de crédito, quedan automáticamente registradas en estas bases de datos, lo que permite a las entidades evaluar el riesgo al momento de otorgar un nuevo crédito.

Estos son los pasos que deberá seguir para salir de Datacrédito
Las deudas son reportadas a las centrales de riesgo.

Sin embargo, un tema recurrente de preocupación para muchos usuarios es cuál es el valor mínimo que una deuda debe alcanzar para que su reporte en Datacrédito sea realizado.

Por medio del portal web de la entidad se explica cómo se realizan los reportes positivos y negativos.

En términos generales, cualquier deuda que no sea pagada según los términos acordados, sin importar su monto, puede generar un reporte en la central de riesgos.

Sin embargo, la Ley 2157 de 2021 indica que el rango mínimo para ser reportado es superar el 15 % correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente, el cual para el año 2025 es 213.525 pesos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las entidades financieras suelen establecer plazos antes de reportar a una persona a las centrales de riesgo.

En la mayoría de los casos, el incumplimiento de pago se considera cuando el usuario no ha saldado su deuda en un período determinado, que puede oscilar entre 30 y 90 días, dependiendo de las condiciones pactadas en el contrato con la entidad financiera.

Durante este tiempo, el deudor puede recibir avisos y recordatorios de pago, y se le podría ofrecer la posibilidad de reestructurar su deuda antes de que sea reportado.

El proceso de reporte en Datacrédito también tiene en cuenta la categoría de la deuda. Las entidades financieras deben clasificar el incumplimiento en diferentes niveles, como “mora”, “incumplimiento” o “crédito vencido”, según el tiempo de atraso y la magnitud de la deuda.

Desde la caja de compensación han identificado que los principales motivos por los que las personas inician un plan de ahorro están relacionados con alcanzar metas claras en el largo y mediano plazo.
Las entidades ofrecen facilidades de pago para las deudas.

En este sentido, una deuda pequeña puede ser reportada incluso si está en mora por un corto tiempo, mientras que una deuda más grande podría generar un reporte tardío, si bien el proceso de reporte se suele activar después de un tiempo de mora prolongado.

Por otro lado, es importante resaltar que el reporte en Datacrédito no necesariamente significa que se generará un impacto negativo en el puntaje de crédito del individuo.

La calificación de riesgo también depende de otros factores, como el historial crediticio general de la persona, la cantidad de deudas que tenga y su capacidad de pago.

Aunque el reporte de una deuda pequeña pueda generar una disminución temporal en el puntaje de crédito, el usuario puede tomar medidas para solucionar la deuda y mejorar su historial.

Contexto: Datacrédito: ¿se puede salir sin pagar? Esta es la ley en Colombia que fija cuándo borrar el reporte y cómo pedirlo
Contexto: ¿Cómo solicitar un reporte en Datacrédito?

