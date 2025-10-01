Uno de los problemas o las molestias que muchos estudiantes expresan en Colombia durante la época de colegio es la hora de entrada, puesto que la mayoría de colegios del país tienen establecida una jornada que arranca hacia las 6 de la mañana y que termina sobre las 3 de la tarde.

Aunque para muchos la jornada es suficiente y justa, dadas las numerosas tareas, para otros es considerada hasta inhumana, ya que muchos estudiantes de cortas edades, entre 8 a 15 años, deben levantarse muy temprano para lograr cumplir con el horario y no tener retrasos.

El proyecto beneficiaría la salud de los estudiantes. | Foto: Klaus Vedfelt / Istock

Tras este escenario, en el Congreso de la República se presentó hace algunos meses un proyecto que buscaría cambiar la hora de entrada y así prohibir que las clases se desarrollen en un horario anterior a las 7 de la mañana.

El proyecto indica que con el horario actual la capacidad cognitiva de los estudiantes se puede ver afectada. De acuerdo a lo dicho por el ponente de la norma, Alejandro Chacón, lo cierto es que en los mejores colegios del país la jornada no inicia antes de las 8 de la mañana.

“Es injusto que una mamá le toque levantarse desde las 5:00 de la mañana a alistar su niño para llevarlo al colegio. Van a poder dormir una horita más, porque la entrada no puede ser antes de las 7:00 de la mañana en los colegios”, manifestó el congresista.

Muchos deben levantarse incluso a las 4 de la madrugada. | Foto: Getty Images

Aunque el proyecto es bien recibido por algunos sectores, también es altamente criticado por padres de familia, quienes aseguran que la jornada temprana es favorable en tanto pueden dejar a sus hijos allí mientras van a trabajar. A estos les afectaría la prohibición de ser aprobada.

La medida, sin embargo, buscaría aliviar la carga en la organización familiar, teniendo en cuenta que en el país más del 50% de los hogares están encabezados por mujeres.

Esto es lo que le falta al proyecto. | Foto: 123rf