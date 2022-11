El diario de Qatar; todo lo que ocurrió en la primera semana del Mundial

Es cierto, el fútbol es el reflejo de la sociedad. Por eso, el Mundial no se ha desligado de lo sucedido en la cancha y fuera de ella. La victoria de Arabia Saudita sobre Argentina por 2 a 1 marcó hitos tan importantes como quitarle el invicto de más de 30 fechas a los gauchos y lograr que el rey Salmán aprobara un día festivo por sugerencia del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán.

Ecuador, en cambio, se encargó de romper la maldición para los países de visita que son debutantes. En el duelo inaugural con Qatar, venció por primera vez en la historia al anfitrión, que, además, es el primer eliminado en esta copa del mundo.

Inglaterra e Irán gritaron al mundo un poderoso mensaje sin necesidad de alzar la voz. Los ingleses lo hicieron a través de Harry Kane, su capitán, quien sería el primero en portar la banda del One Love para promover la unidad, la inclusión, la diversidad y la defensa de los derechos sexuales en el fútbol.

Qatar, con más prohibiciones que pasiones, ha visto cómo el folclor futbolero lo llevan a flor de piel los hinchas mexicanos, que han sido la sensación con trajes típicos de su país, disfraces o con la cultura de un hombre como Yahír, el Chatarrero, quien impactó con un parlante colgado en su espalda. “Colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas”, se escucha en el audio que comparte el mexicano que atrae todas las miradas.

Sin embargo, también han sido foco de las autoridades. Los manitos protagonizaron peleas con los hinchas argentinos, de los que se burlaron con frases como “en las Malvinas se habla inglés”.

Alemania fue la decepción de la primera semana. Los campeones del mundo perdieron contra Japón, lo que recordó el triunfo de Oliver Atom en los Supercampeones.

Cristiano marcó gol en su quinto mundial e impuso récord. Camerún, Ghana y Brasil llegaron a cada partido con bailes y cantos típicos de su país. La Canarinha extendió su invicto con Tite, pero perdieron a Neymar por un esguince de tobillo para la primera ronda.

El rey de España, Felipe VI, dejó su trono para visitar el camerino de su selección, que humilló al onceno de Luis Fernando Suárez. Con siete goles, los ibéricos le quitaron pura vida a los ticos, que sufrieron la derrota más grande de su historia.

La semana cerró con el primer eliminado y la primera expulsión. Qatar perdió 3 a 1 con Senegal, y con el empate entre Ecuador y Países Bajos le dijo adiós al torneo.

Choque mundial

Yasser al Shahrani, defensor de Arabia Saudita, abandonó el Mundial después de sufrir un violento rodillazo en la cara, producto de un choque con su compañero de equipo, Mohamed al Owais. Sufrió fractura en el rostro y la mandíbula.

Yasser al Shahrani, defensor de Arabia Saudita, abandonó el Mundial, tras sufrir un fuerte golpe. - Foto: Reuters

Imágenes que engañan

Antes del partido en el que Argentina perdió 2-1 con Arabia Saudita, Lionel Messi estremeció al mundo con una imagen de su tobillo, al parecer, hinchado. Sin embargo, terminó siendo un gel que ayudaba a una lesión en esa zona del cuerpo del crac argentino.

Hubo temor por una posible lesión de Lionel Messi.

One love

El brazalete con los colores del arcoíris como muestra de orgullo para promover la unidad, inclusión, diversidad y la defensa de los derechos sexuales en el fútbol.

Brazalete arcoíris. - Foto: REUTERS

Fuego amigo

Inglaterra goleó 6-2 a Irán, del extécnico de Colombia Carlos Queiroz, en el debut del grupo B. La imagen estremecedora del juego fue el choque del arquero iraní Alireza Beiranvand con su compañero Majid Hossein a los 8 minutos de juego. El guardameta fue sacado en camilla.

El arquero iraní Alireza Beiranvand chocó con su compañero Majid Hossein. - Foto: Reuters

Ejemplares

Jugadores e hinchas japoneses se han caracterizado por dejar impecable el vestuario y las tribunas al final de cada partido.

Los japoneses recogen los desechos en el estadio. - Foto: AP

Primera hora

Wayne Hennessey, arquero de Gales, es el primer expulsado del Mundial. Sucedió en el partido con Irán y se convierte en el tercer portero expulsado en toda la historia de los mundiales. El italiano Gianluca Pagliuca, en 1994, y el sudafricano Itumeleng Khune, en 2010, también vieron la roja.

Wayne Hennessey, arquero de Gales, es el primer expulsado del Mundial. - Foto: Reuters

Protestas silenciosas

Los jugadores de Irán no cantaron su himno en el primer partido como protesta al régimen iraní por el asesinato de Amini, la joven de 22 años que en septiembre fue detenida y maltratada por la policía, al no respetar el código de vestimenta y no tener bien puesto el velo.

Los jugadores de Irán no cantaron su himno. - Foto: Carl Recine

Protesta de alemanes

Ni siquiera las amenazas de la Fifa sobre posibles sanciones impidieron que los jugadores de Alemania protestaran en el debut contra Japón en el Mundial de Qatar. Después de los actos protocolarios, los 11 inicialistas posaron para la foto oficial con su mano sobre la boca. Alemania ha sido uno de los países que se han mostrado en contra de tener a Qatar como sede, producto de las denuncias de discriminación y violación de los derechos humanos.

Después de los actos protocolarios, los 11 inicialistas de Alemania posaron para la foto oficial con su mano sobre la boca. - Foto: ANNEGRET HILSE

Última hora

Javier Hernández Bonnet sufre un problema de cálculos en la vesícula. Está bajo tratamiento de antibióticos. Su diagnóstico es estable, pero los médicos le han pedido guardar reposo hasta que se recupere.