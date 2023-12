Líderes empresariales, su legado

Este especial fue un sueño que nació a comienzos de este año desafiante, incierto. La idea era convocar a líderes empresariales inspiradores para que compartieran sus lecciones de éxito. También queríamos llevar un mensaje de optimismo y reconocer una labor solitaria y muchas veces ingrata. Convertirse en líder es una decisión personal. Todos podemos desarrollar las habilidades para serlo, pero no muchos se atreven. Un líder debe tener coraje, pero también humildad para reconocer que no sabe todas las respuestas y que siempre puede hacerlo mejor. Es empático y entiende la importancia de rodearse de personas que piensan distinto. A diferencia de un gerente, que resuelve de la mejor manera con lo que tiene, el líder es un catalizador de cambios. Y no hay nada más complicado que revertir el orden de las cosas. El statu quo es poderoso.