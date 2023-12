Mujeres en acción: la trayectoria inspiradora de Juliana López Iza en el sector automotriz

JULIANA LÓPEZ IZA: Me refiero a vivir, sentir, y estar cerca de los clientes y consumidores entendiendo sus necesidades de primera mano.

J.L.I.: ¡Todos! Mucha gente que no es de ventas entra a esta área y queda enamorada. Si te gusta relacionarte, entender, preguntar y construir relaciones de mediano y largo plazo, estoy segura de que puedes ser un gran vendedor. En mi caso venía en la sangre, por ejemplo, cuando yo era pequeña les vendía a mis vecinos naranjas y aguacates que mi papá traía de la finca.

J.L.I.: En PepsiCo estuve dos años como analista de Category Management, un área en la que tenía la responsabilidad de definir el portafolio, surtido y exhibición de los productos en las tiendas y supermercados. Luego pasé a ventas para liderar uno de los canales más desafiantes que es el canal Mayorista, ahí me encontré con un mercado informal y negocios gigantes, que carecen de tecnología y desarrollo, en donde las alianzas son lo más importante para desarrollar negocios. Gracias a eso entendí la importancia de construir relaciones, donde la confianza y desarrollo de planes conjuntos de negocio son claves.

J.L.I.: La inclusión. Queremos ser la compañía más incluyente del mundo, y por eso buscamos tener un talento diverso que represente a la sociedad en género, edades, geografía y formación. Desde que llegué a GM he sentido cómo los esfuerzos han estado concentrados en consolidar una cultura inclusiva que les permite a sus colaboradores sentirse seguros física y emocionalmente de trabajar en esta gran compañía.

J.L.I.: Crecí en un área que era masculina: la fuerza de ventas de PepsiCo. Sin embargo, yo no creo en los estereotipos, sino en tener las capacidades y estar preparado para cuando llegue una oportunidad poder asumirla. Por ejemplo, no comparto participar en procesos en los que buscan específicamente a una mujer para cumplir una cuota, porque considero que los cargos no tienen género. Al final, lo importante es que haya igualdad de oportunidades, y las capacidades determinen la decisión final.