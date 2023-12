Amarilo: nuevas apuestas para el desarrollo sostenible en las regiones de Colombia

R.M.: Las del 82, el 95, 99, cuando por primera vez en Colombia, después de 50 años, tuvimos crecimiento negativo. Había problemas de seguridad, desconfianza y mucho pesimismo, y la crisis financiera de 2008. De esta resultaron grandes aprendizajes, como prevender con fiducia y capitalizar los proyectos. Pero los países no se acaban. Un profesor me decía: “Crisis no hay muy a menudo, aprovéchelas”, y eso ha sido un principio. Como marinero aprendí a no perder el rumbo y a que un mar calmado nunca a hecho a un buen marinero. Por eso nos enfocamos en quejarnos menos y hacer más.