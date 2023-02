Consejos para invertir y obtener ganancias con un salario mínimo en Colombia

Evitar los gastos impulsivos contribuye a que los ingresos no desaparezcan tan rápido y, en su lugar, puedan ser destinados a planes de inversión.

La economía en los hogares colombianos atraviesa por un momento retador por cuenta de la inflación, la cual se ubicó en 13,12 %, la cifra más alta en 21 años. En consecuencia, los precios de varios productos tuvieron un alza considerable.

Para 2023, el salario mínimo en Colombia tuvo un incremento del 16 %, por lo que quedó en $1′116.000. Si bien esta cifra hace unos años resultaba considerable, hoy -a causa de la inflación- no resulta suficiente para que los trabajadores puedan cubrir la totalidad de sus gastos y, además, destinen un porcentaje al ahorro o la inversión con facilidad.

Sin embargo, el hecho de que no sea sencillo no implica que sea imposible. Siguiendo algunos consejos, es posible reducir gastos y manejar el salario de una manera más equilibrada.

En primer lugar, antes de pensar en invertir, es clave que las personas entiendan la importancia de ahorrar. Para lograr este objetivo, existen numerosas estrategias. Por ejemplo, como punto de partida, es importante definir ‘objetivos vitales’, es decir, aquellos propósitos que la persona quiere lograr sí o sí para su vida. Teniendo claros estos objetivos, es posible mantener la motivación para seguir ahorrando, sin importar las circunstancias.

En el mercado existen diferentes posibilidades para invertir. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Dónde guardar los ahorros?

Según reseña Bloomberg, es conveniente definir metas a corto, mediano y largo plazo para, en función de ello, capitalizar efectivamente los ahorros y destinarlos a planes de inversión para obtener algún tipo de ganancia.

El medio citado resume que los expertos recomiendan “guardar el dinero producto del ahorro en instituciones financieras formales”, como bancos, corporaciones financieras y compañías de confianza. En ese sentido, lo mejor es no arriesgar el capital con entidades informales, sin importar si ofrecen mayor rentabilidad.

Ahora bien, el dinero guardado se expone a perder su valor por cuenta de la inflación. Para evitar este efecto, la opción más popular es abrir un certificado de depósito a término fijo (CDT). Las personas que devengan un salario mínimo pueden hacer el esfuerzo para ahorrar $200.000 mensuales, de este modo, en cinco meses tendrán un ahorro de $1′000.000 para abrir un CDT y acceder a planes con buena rentabilidad.

Por lo general, las personas ahorran con el objetivo de financiar un viaje o la adquisición de bienes que les permitan construir un patrimonio. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Opciones para invertir en época de inflación

En la actualidad, comienza a ganar interés el invertir en diferentes iniciativas, por ejemplo, de carácter tecnológico y disruptivo que tengan en cuenta aspectos como el cuidado del planeta y el impacto positivo en la sociedad.

En el caso particular de los Millennials, el éxito financiero ya no se logra por mantener un trabajo a largo plazo, ascender en la escalera corporativa, tener un ahorro cómodo o jubilarse. En esa generación, los patrones de conducta financiera responden a los trabajos poco estables que tienen durante sus primeras experiencias laborales, además de la ausencia de conocimientos en finanzas, lo cual no permite tomar decisiones de ahorro e inversión.

Juliana Vásquez, consultor senior de Inversión en Colliers Colombia, aseveró que “al tener a su disposición múltiples herramientas digitales, esta generación cuenta con un mayor acceso a la información, y a plataformas que influyen notablemente en la toma de sus decisiones”.

Entonces, en tal sentido, “ahora usan la tecnología, la data y la asesoría de un experto, tres aspectos que en conjunto les permiten sentir confianza y estabilidad a la hora de invertir a largo plazo”.

Iniciar con el ahorro no significa acumular dinero en grandes cantidades. Poco a poco se irá consolidando una suma relevante. - Foto: Getty Images

El crowdfunding

Según Vásquez, el crowdfunding es un método para recaudar dinero, es decir, muchas personas invierten una pequeña cantidad en un vehículo de inversión inmobiliario, y cuando lo hacen, pueden conseguir ganancias en el corto y mediano plazo.

En el caso del crowdfunding inmobiliario, se ofrece a los inversores la posibilidad de convertirse en accionistas de una propiedad. El experto explica que, en el caso de los Millennials, “son una generación con una desigualdad de ingresos significativa. Por esta razón, buscan dos fuerzas principales para construir una estabilidad financiera: el ahorro y la inversión.

Esto lo realizan a través de activos tangibles, como invertir en bienes raíces, o de manera intangible, invirtiendo en el mercado de valores, crowdfunding, fondos de inversión y acciones en criptomonedas, entre otros.