Las carreras más demandadas en 2026: hay vacantes activas

Juliana Flórez

16 de enero de 2026, 6:36 p. m.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando una mayor demanda de talento en áreas estratégicas que responden a la transformación digital, al fortalecimiento del sistema de salud y a las necesidades del entorno empresarial. En este escenario, las oportunidades laborales mejor remuneradas y con mayor proyección se concentran principalmente en los sectores de tecnología, salud y negocios, donde las empresas mantienen procesos de selección abiertos.

Estas áreas reúnen perfiles con alta empleabilidad, debido a la combinación entre formación especializada, experiencia técnica y habilidades transversales que hoy resultan clave para las organizaciones en un entorno laboral cambiante.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas que se ajusten a su formación y experiencia. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades laborales activas.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Desarrollador de software – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

El candidato ideal será responsable de desarrollar, probar y documentar código fuente, asegurando así que los sistemas sean funcionales y óptimos.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y documentar código fuente.
  • Participar en el análisis de requerimientos técnicos y funcionales.
  • Identificar y solucionar problemas técnicos.
  • Colaborar en garantía de calidad con el equipo de pruebas.
  • Mantenerse actualizado en tecnologías y frameworks.
  • Realizar mantenimiento a aplicaciones existentes.
  • Brindar soporte técnico a usuarios.
  • Participar en reuniones técnicas.
  • Gestionar versiones de código.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería de Software o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en desarrollo.
  • Conocimiento en herramientas de control de versiones como Git.
  • Conocimientos en lenguajes como Java o Python.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista desarrollador web – Barranquilla

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: 3.438.000

Expreso Brasilia busca un especialista en sistemas de información que tenga un fuerte enfoque en el diseño y la mejora de procesos del sistema.

Responsabilidades:

  • Diseñar o mejorar procesos del sistema.
  • Analizar la arquitectura de sistemas existentes e identificar oportunidades de mejora.
  • Diseñar y mantener estructuras de bases de datos relacionales.
  • Desarrollar y mantener procesos ETL para integrar datos desde diversas fuentes.
  • Crear visualizaciones de datos interactivas con herramientas como Power BI Tableau o Qlik.
  • Diseñar KPIs y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.
  • Proveer insights basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas.
  • Realizar análisis predictivo o tendencias según el contexto del negocio.
  • Documentar procesos requerimientos y soluciones implementadas.
  • Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas BI o nuevos sistemas.
  • Verificar integridad precisión y consistencia de los datos utilizados.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en análisis y desarrollador web.
  • Dominio avanzado de SQL y herramientas BI (Power BI KNime SQLDeveloper).
  • Conocimiento de administración básica de bases de datos (Oracle SQL Server MySQL PostgreSQL).
  • Experiencia en desarrollo de procesos ETL.
  • Conocimiento en lenguajes de programación y scripts (Bash para automatización de tareas).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

  • Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
  • Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
  • Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
  • Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
  • Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
  • Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
  • Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
  • Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
  • Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
  • Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
  • Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería – Barranquilla

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Este rol es esencial dentro del equipo de salud, contribuyendo de manera significativa al bienestar y recuperación de los pacientes en UCI.

Responsabilidades:

  • Asistir al personal médico en el cuidado intensivo de pacientes en UCI.
  • Monitorear signos vitales y reportar cambios relevantes.
  • Preparar y mantener el equipo médico necesario para procedimientos.
  • Brindar apoyo emocional a los pacientes y sus familias.
  • Colaborar con el equipo de enfermería en tareas diarias.

Requerimientos:

  • Título de Auxiliar de Enfermería o Técnico de Enfermería acreditado.
  • Mínimo 2 años de experiencia en cuidado crítico o UCI.
  • Conocimiento de protocolos de emergencia y manejo de equipos médicos.
  • Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gestor de negocios supernumerario— Bogotá D.C.

Empresa: JFK Cooperativa Financiera

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

JFK cooperativa financiera está en busca de un gestor de negocios supernumerario, responsable de realizar la gestión a su cargo por ausencias que se puedan presentar en las agencias, cumpliendo con las metas asignadas en colocación, captación, cartera, asociados u otras.

Responsabilidades:

  • Cubrir ausencias en diferentes agencias.
  • Cumplir metas de colocación y captación.
  • Gestionar cartera de asociados.
  • Generar experiencias positivas a clientes.
  • Ofrecer atención ágil y oportuna.
  • Adherirse a políticas internas de la entidad.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en áreas financieras, comerciales, contables o administrativas.
  • Mínimo 1 año de experiencia en el cargo o roles afines.
  • Conocimientos en productos financieros.
  • Manejo de herramientas ofimáticas.
  • Habilidades en ventas consultivas.
  • Experiencia en gestión bancaria.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

