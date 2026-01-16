Las carreras más demandadas en 2026: hay vacantes activas

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando una mayor demanda de talento en áreas estratégicas que responden a la transformación digital, al fortalecimiento del sistema de salud y a las necesidades del entorno empresarial. En este escenario, las oportunidades laborales mejor remuneradas y con mayor proyección se concentran principalmente en los sectores de tecnología, salud y negocios, donde las empresas mantienen procesos de selección abiertos.
Estas áreas reúnen perfiles con alta empleabilidad, debido a la combinación entre formación especializada, experiencia técnica y habilidades transversales que hoy resultan clave para las organizaciones en un entorno laboral cambiante.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas que se ajusten a su formación y experiencia. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades laborales activas.
Desarrollador de software – Medellín
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
El candidato ideal será responsable de desarrollar, probar y documentar código fuente, asegurando así que los sistemas sean funcionales y óptimos.
Responsabilidades:
- Desarrollar y documentar código fuente.
- Participar en el análisis de requerimientos técnicos y funcionales.
- Identificar y solucionar problemas técnicos.
- Colaborar en garantía de calidad con el equipo de pruebas.
- Mantenerse actualizado en tecnologías y frameworks.
- Realizar mantenimiento a aplicaciones existentes.
- Brindar soporte técnico a usuarios.
- Participar en reuniones técnicas.
- Gestionar versiones de código.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería de Software o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en desarrollo.
- Conocimiento en herramientas de control de versiones como Git.
- Conocimientos en lenguajes como Java o Python.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista desarrollador web – Barranquilla
Empresa: Expreso Brasilia
Salario: 3.438.000
Expreso Brasilia busca un especialista en sistemas de información que tenga un fuerte enfoque en el diseño y la mejora de procesos del sistema.
Responsabilidades:
- Diseñar o mejorar procesos del sistema.
- Analizar la arquitectura de sistemas existentes e identificar oportunidades de mejora.
- Diseñar y mantener estructuras de bases de datos relacionales.
- Desarrollar y mantener procesos ETL para integrar datos desde diversas fuentes.
- Crear visualizaciones de datos interactivas con herramientas como Power BI Tableau o Qlik.
- Diseñar KPIs y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.
- Proveer insights basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas.
- Realizar análisis predictivo o tendencias según el contexto del negocio.
- Documentar procesos requerimientos y soluciones implementadas.
- Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas BI o nuevos sistemas.
- Verificar integridad precisión y consistencia de los datos utilizados.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en análisis y desarrollador web.
- Dominio avanzado de SQL y herramientas BI (Power BI KNime SQLDeveloper).
- Conocimiento de administración básica de bases de datos (Oracle SQL Server MySQL PostgreSQL).
- Experiencia en desarrollo de procesos ETL.
- Conocimiento en lenguajes de programación y scripts (Bash para automatización de tareas).
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Coordinador médico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 8.926.600
Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.
Responsabilidades:
- Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
- Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
- Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
- Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
- Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
- Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
- Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
- Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
- Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
- Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
- Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de enfermería – Barranquilla
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Este rol es esencial dentro del equipo de salud, contribuyendo de manera significativa al bienestar y recuperación de los pacientes en UCI.
Responsabilidades:
- Asistir al personal médico en el cuidado intensivo de pacientes en UCI.
- Monitorear signos vitales y reportar cambios relevantes.
- Preparar y mantener el equipo médico necesario para procedimientos.
- Brindar apoyo emocional a los pacientes y sus familias.
- Colaborar con el equipo de enfermería en tareas diarias.
Requerimientos:
- Título de Auxiliar de Enfermería o Técnico de Enfermería acreditado.
- Mínimo 2 años de experiencia en cuidado crítico o UCI.
- Conocimiento de protocolos de emergencia y manejo de equipos médicos.
- Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Gestor de negocios supernumerario— Bogotá D.C.
Empresa: JFK Cooperativa Financiera
Salario: 2.000.000 a 2.500.000
JFK cooperativa financiera está en busca de un gestor de negocios supernumerario, responsable de realizar la gestión a su cargo por ausencias que se puedan presentar en las agencias, cumpliendo con las metas asignadas en colocación, captación, cartera, asociados u otras.
Responsabilidades:
- Cubrir ausencias en diferentes agencias.
- Cumplir metas de colocación y captación.
- Gestionar cartera de asociados.
- Generar experiencias positivas a clientes.
- Ofrecer atención ágil y oportuna.
- Adherirse a políticas internas de la entidad.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en áreas financieras, comerciales, contables o administrativas.
- Mínimo 1 año de experiencia en el cargo o roles afines.
- Conocimientos en productos financieros.
- Manejo de herramientas ofimáticas.
- Habilidades en ventas consultivas.
- Experiencia en gestión bancaria.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
