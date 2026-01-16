Las carreras más demandadas en 2026: hay vacantes activas

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando una mayor demanda de talento en áreas estratégicas que responden a la transformación digital, al fortalecimiento del sistema de salud y a las necesidades del entorno empresarial. En este escenario, las oportunidades laborales mejor remuneradas y con mayor proyección se concentran principalmente en los sectores de tecnología, salud y negocios, donde las empresas mantienen procesos de selección abiertos.

Estas áreas reúnen perfiles con alta empleabilidad, debido a la combinación entre formación especializada, experiencia técnica y habilidades transversales que hoy resultan clave para las organizaciones en un entorno laboral cambiante.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas que se ajusten a su formación y experiencia. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades laborales activas.

Desarrollador de software – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

El candidato ideal será responsable de desarrollar, probar y documentar código fuente, asegurando así que los sistemas sean funcionales y óptimos.

Responsabilidades:

Desarrollar y documentar código fuente.

Participar en el análisis de requerimientos técnicos y funcionales.

Identificar y solucionar problemas técnicos.

Colaborar en garantía de calidad con el equipo de pruebas.

Mantenerse actualizado en tecnologías y frameworks.

Realizar mantenimiento a aplicaciones existentes.

Brindar soporte técnico a usuarios.

Participar en reuniones técnicas.

Gestionar versiones de código.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Software o afines.

Experiencia mínima de 2 años en desarrollo.

Conocimiento en herramientas de control de versiones como Git.

Conocimientos en lenguajes como Java o Python.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista desarrollador web – Barranquilla

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: 3.438.000

Expreso Brasilia busca un especialista en sistemas de información que tenga un fuerte enfoque en el diseño y la mejora de procesos del sistema.

Responsabilidades:

Diseñar o mejorar procesos del sistema.

Analizar la arquitectura de sistemas existentes e identificar oportunidades de mejora.

Diseñar y mantener estructuras de bases de datos relacionales.

Desarrollar y mantener procesos ETL para integrar datos desde diversas fuentes.

Crear visualizaciones de datos interactivas con herramientas como Power BI Tableau o Qlik.

Diseñar KPIs y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.

Proveer insights basados en datos para apoyar decisiones estratégicas y operativas.

Realizar análisis predictivo o tendencias según el contexto del negocio.

Documentar procesos requerimientos y soluciones implementadas.

Capacitar a usuarios finales en el uso de herramientas BI o nuevos sistemas.

Verificar integridad precisión y consistencia de los datos utilizados.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

Experiencia mínima de 3 años en análisis y desarrollador web.

Dominio avanzado de SQL y herramientas BI (Power BI KNime SQLDeveloper).

Conocimiento de administración básica de bases de datos (Oracle SQL Server MySQL PostgreSQL).

Experiencia en desarrollo de procesos ETL.

Conocimiento en lenguajes de programación y scripts (Bash para automatización de tareas).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería – Barranquilla

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Este rol es esencial dentro del equipo de salud, contribuyendo de manera significativa al bienestar y recuperación de los pacientes en UCI.

Responsabilidades:

Asistir al personal médico en el cuidado intensivo de pacientes en UCI.

Monitorear signos vitales y reportar cambios relevantes.

Preparar y mantener el equipo médico necesario para procedimientos.

Brindar apoyo emocional a los pacientes y sus familias.

Colaborar con el equipo de enfermería en tareas diarias.

Requerimientos:

Título de Auxiliar de Enfermería o Técnico de Enfermería acreditado.

Mínimo 2 años de experiencia en cuidado crítico o UCI.

Conocimiento de protocolos de emergencia y manejo de equipos médicos.

Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gestor de negocios supernumerario— Bogotá D.C.

Empresa: JFK Cooperativa Financiera

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

JFK cooperativa financiera está en busca de un gestor de negocios supernumerario, responsable de realizar la gestión a su cargo por ausencias que se puedan presentar en las agencias, cumpliendo con las metas asignadas en colocación, captación, cartera, asociados u otras.

Responsabilidades:

Cubrir ausencias en diferentes agencias.

Cumplir metas de colocación y captación.

Gestionar cartera de asociados.

Generar experiencias positivas a clientes.

Ofrecer atención ágil y oportuna.

Adherirse a políticas internas de la entidad.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en áreas financieras, comerciales, contables o administrativas.

Mínimo 1 año de experiencia en el cargo o roles afines.

Conocimientos en productos financieros.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Habilidades en ventas consultivas.

Experiencia en gestión bancaria.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.