Más de 4.200 ofertas laborales disponibles en contabilidad y finanzas en Colombia: postúlese acá

Las áreas de contabilidad y finanzas continúan siendo fundamentales para el funcionamiento de empresas de todos los sectores, lo que mantiene una demanda constante de profesionales encargados de la gestión contable, el análisis financiero, la planeación presupuestal y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

En respuesta a esta creciente demanda de talento, más de 4.200 vacantes se encuentran abiertas en Colombia para perfiles relacionados con contabilidad, auditoría, tesorería, análisis financiero y control presupuestal, dirigidas a candidatos con distintos niveles de formación y experiencia, desde cargos auxiliares hasta posiciones profesionales y de coordinación.

¿Cómo postularse?

El empleo en el sector financiero es vital para la economía global, ya que impulsa el crecimiento empresarial, gestiona el riesgo y facilita la inclusión financiera. Foto: Getty Images

Analista de facturación – Bogotá D.C.

Empresa: Activos S.A.S.

Salario: 2.500.000

Como parte del equipo contable, será el enlace entre las operaciones diarias y los objetivos financieros globales, facilitando un flujo de trabajo armonioso.

Responsabilidades:

Gestionar y procesar facturas de clientes.

Revisar y verificar la exactitud de los datos de facturación.

Colaborar con el equipo contable para resolver discrepancias.

Generar reportes de facturación mensuales.

Optimizar procesos de facturación para mejorar la eficiencia.

Requerimientos:

Experiencia previa como analista de facturación o roles similares.

Conocimientos en sistemas de gestión contable.

Habilidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.

Atención al detalle y habilidades analíticas.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Asesor comercial microcrédito – Tunja

Empresa: Mibanco

Salario: A convenir

Mibanco se encuentra en búsqueda de una persona apasionada por el logro de metas, que le guste trabajar con los pequeños empresarios del país.

Responsabilidades:

Gestionar la cartera de clientes a través de la captación, evaluación y recuperación de créditos.

Poner en práctica estrategias efectivas de fidelización de clientes, con el fin de incrementar las colocaciones del Banco, el número de clientes y la calidad de la cartera.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional de carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, entre otras.

Experiencia laboral mínima de 1 año en entidades de microcrédito desempeñando el cargo de asesor comercial externo o trabajando con TAT O PAP.

Febrero con empleo: se abre convocatoria nacional con más de 20.000 cupos

Asesor comercial externo – Manizales

Empresa: Bancamía

Salario: 2.138.060 a 3.500.000

Si le gustan los retos, disfruta las ventas externas y quiere crecer en el sector financiero mientras generas impacto, este rol es para usted.

Responsabilidades:

Visitar clientes en diferentes zonas para colocar microcréditos que impulsan sus negocios.

Gestionar el recaudo de cartera con cercanía y responsabilidad.

Construir relaciones de confianza con microempresarios que creen en ti y en el Banco.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante universitario desde quinto semestre (modalidad virtual o a distancia).

Carreras administrativas, comerciales, financieras o rural agropecuarias.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas externas, en roles como TAT, mercaderista, mercaimpulsador o preventista (productos tangibles o intangibles).

Deseable vehículo propio y disponibilidad para movilizarte dentro de la zona asignada.

Analista de negocios – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

El hospital Fundación Santa Fe de Bogotá se encuentra en busca de un analista de negocios, analista de planificación o consultor financieros, quien será responsable de brindar soporte en la elaboración, análisis y seguimiento de planes y presupuestos financieros.

Responsabilidades:

Elaborar y analizar planes y presupuestos financieros.

Realizar proyecciones financieras para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión.

Participar en la elaboración de informes financieros para la alta dirección.

Coordinar y dar seguimiento a la ejecución del plan financiero anual.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros de la organización.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en el área financiera, específicamente en planeación financiera presupuestos y evaluación de proyectos de inversión.

Conocimiento sólido en finanzas corporativas y costos.

Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de información.

Dominio de herramientas informáticas como Excel SAP otras (Power BI, Tableau).

Analista de contabilidad – Medellín

Empresa: Concretos y Asfaltos S.A

Salario: 3.164.088

Este profesional no solo se encargará de realizar conciliaciones mensuales de cuentas bancarias, sino que también garantizará un registro contable preciso, ayudando a la empresa a cumplir con sus objetivos financieros y normativos.

Responsabilidades:

Asegurar la revisión y entrega de la información contable tributaria y financiera.

Conciliar cuentas bancarias mensualmente.

Verificar Solped órdenes de compra y facturación para cierre contable.

Analizar cuentas contables en SAP.

Conciliar datos de terceros y presentar información exógena a la DIAN.

Mantener conciliadas las cuentas de pasivo y cuentas por cobrar.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública y/o afines.

Tarjeta profesional.

Curso de declaración de renta (actualización anual).

Mínimo 2 años de experiencia en funciones contables.

Director de auditoria – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 10.555.000

En este rol, será responsable de diseñar e implementar políticas robustas que fortalezcan el ecosistema de control interno.

Responsabilidades:

Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.

Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.

Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.

Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.

Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.

Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.

Experiencia mínima de 8 años en auditoría y control interno.

Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Experiencia reportando a alta dirección como director de auditoría, gerente de auditoría.

Capacidad para implementar políticas de control robustas.

