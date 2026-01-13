Medellín tiene más de 28 mil vacantes disponibles: revíselas aquí

El empleo en Medellín muestra una tendencia positiva, con una reducción sostenida en los niveles de desempleo y un aumento en la oferta de vacantes disponibles. Actualmente, la ciudad concentra más de 28 mil oportunidades laborales activas, impulsadas principalmente por sectores como administración, salud, atención al cliente, ventas y mercadeo.

Este comportamiento del mercado laboral ha permitido que empresas de distintos tamaños mantengan abiertos sus procesos de selección, con vacantes dirigidas a perfiles operativos, técnicos y profesionales. Las ofertas se distribuyen tanto en la ciudad como en municipios del área metropolitana, ampliando el alcance para quienes buscan empleo en la región.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades de empleo destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Auxiliar administrativo contable

Empresa: Lextalento

Salario: A convenir

Lextalento está en busca de un auxiliar administrativo contable, pieza clave para garantizar la precisión y eficacia en el registro de transacciones financieras.

Responsabilidades:

Registrar transacciones financieras diarias con precisión.

Mantener actualizados los libros contables.

Apoyar en la preparación de informes financieros.

Colaborar en auditorías internas y externas.

Gestionar archivos y documentos contables.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como Auxiliar Contable o roles similares.

Conocimiento en sistemas financieros y contables.

Manejo avanzado de Excel y otras herramientas de Microsoft Office.

Habilidades analíticas y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico general

Empresa: Keralty

Salario: 4.400.000 a 4.500.000

En este rol, será una pieza clave para garantizar el cuidado y bienestar de los pacientes a través de brigadas y alineándose con los objetivos de excelencia médica de la empresa.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes.

Realizar intervenciones médicas necesarias.

Proveer atención domiciliaria cuando sea requerido.

Colaborar con otros profesionales de salud para garantizar un tratamiento integral.

Requerimientos:

Título en Medicina con registro profesional vigente.

Cursos vigentes en: RCP básico y avanzado, curso de violencia sexual, manejo de pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y manejo del duelo.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia obligatoria mínima de 1 año en servicio domiciliario, atención en campo y brigadas de salud.

Experiencia mínima de 1 año en consulta externa.

Habilidades en servicio humanizado, trabajo colaborativo, adaptabilidad y enfoque en la seguridad del paciente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar posventa fines de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En esta posición clave, será fundamental para garantizar la satisfacción del cliente poscompra, impactando directamente en su experiencia y contribuyendo a la buena imagen de nuestra compañía.

Responsabilidades:

Atender y resolver consultas de clientes postventa de manera eficiente.

Gestionar reclamaciones y solicitudes de seguimiento de productos.

Colaborar con otros departamentos para solucionar problemas del cliente.

Mantener registros precisos de interacciones con clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en roles de atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en gestión de consultas y resolución de problemas.

Capacidad para trabajar en equipo y manejar situaciones de estrés.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de producto ecommerce de retail multimarca

Empresa: Estudio de Moda S.A.S.

Salario: 2.100.000 a 2.500.000

Como especialista en producto ecommerce, desempeñará un rol crucial en el equipo, asegurándose de que los productos se gestionen de manera óptima y que los clientes reciban una experiencia excepcional.

Responsabilidades:

Gestionar el ciclo de vida completo del producto desde la concepción hasta el lanzamiento.

Colaborar con los equipos de marketing y ventas para asegurar el éxito comercial de los productos.

Analizar el mercado y la competencia para identificar oportunidades de mejora.

Desarrollar estrategias de producto que alineen con los objetivos de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como analista de producto ecommerce o roles similares.

Conocimiento en gestión de productos digitales y estrategias de marketing.

Habilidades analíticas para interpretar datos y tomar decisiones informadas.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.