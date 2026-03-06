Oportunidades de empleo en Cali: vacantes abiertas en distintos sectores

De acuerdo con cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desocupación en Cali para el trimestre noviembre de 2025 – enero de 2026 se ubicó en 8,2 %, el nivel más bajo registrado para este periodo desde 2007.

Este resultado refleja un panorama favorable en el mercado laboral de la ciudad. En medio de este escenario, diversas organizaciones han abierto nuevas vacantes que buscan ampliar las oportunidades para quienes se encuentran en búsqueda de empleo.

¿Cómo postularse?

Docente de inglés

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

La Fundación Universitaria María Cano busca un docente de inglés para formar parte integral de su equipo académico.

Responsabilidades:

Planificar ejecutar y evaluar clases de inglés para diferentes niveles.

Utilizar tecnologías educativas como LMS y herramientas digitales en el aula.

Monitorear y seguir el progreso de los estudiantes.

Preparar materiales didácticos innovadores y atractivos.

Requerimientos:

Título profesional en Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Lenguas Modernas o Educación con énfasis en inglés.

Experiencia mínima de dos años como docente de inglés o profesor de inglés en entornos educativos formales.

Nivel de inglés avanzado (B2/C1 certificado).

Conocimiento y manejo de plataformas de aprendizaje y herramientas digitales.

Disponibilidad para trabajar presencial en Cali.

Representante de ventas

Empresa: Calzatodo

Salario: A convenir

En este rol clave, será responsable de contribuir activamente a la expansión de la zona asignada, gestionando la apertura de nuevos clientes y garantizando el recaudo efectivo de la cartera.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar la zona asignada.

Identificar prospectar y abrir nuevos clientes institucionales.

Mantener y fortalecer relaciones comerciales con clientes actuales.

Realizar recaudo de cartera.

Elaborar y presentar informes de gestión comercial.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en cargos como representante o ejecutivo de ventas preferiblemente en calzado y ropa industrial EPP o suministros corporativos.

Experiencia en apertura de nuevos clientes.

Analista de gestión humana

Empresa: Claro

Salario: A convenir

Como especialista en recursos humanos, será clave en la transformación del área de gestión de talento, contribuyendo significativamente al desarrollo organizacional y a la implementación de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

Atraer y seleccionar talento para diferentes áreas.

Optimizar procesos de gestión humana a través de tecnologías avanzadas.

Implementar herramientas de IA en RRHH para mejorar la eficiencia.

Desarrollar e implementar estrategias de desarrollo organizacional.

Requerimientos:

Experiencia previa en gestión de recursos humanos.

Conocimiento en plataformas de gestión de talento y software de RRHH.

Habilidades en atracción de talento gestión del desempeño y liderazgo.

Titulación en áreas afines a la gestión humana.

Desarrollador especialista de software

Empresa: Cadena

Salario: A convenir

Su misión será participar activamente en el proceso de desarrollo de las aplicaciones que requieren los diferentes procesos y unidades de negocio de la compañía.

Responsabilidades:

Apoyar los equipos de tecnologia y negocio en el entendimiento, diseño e implementación de las soluciones incluyendo las mejores prácticas de levantameinto de informacion, desarrollo y de calidad de software.

Garantizar que no se presenten bugs, fallas de desarrollo en las aplicaciones o procesos que libere a produccion y hacer mejora continua al método para evitar repetición de incidencias.

Gestionar la entrega final al cliente con calidad y dentro de los alcances acordados.

Realizar la gestion o coordinación de tareas de soporte, administración, desarrollo y consultoría para hardware y software, referentes a las aplicaciones o procesos que se le asignen.

Atender los casos de soporte que son escalados por los usuarios, asegurando la solución de los mismos en los tiempos definidos según la prioridad.

Gestionar y ejecutar capacitaciones a usuario final, eliminando posiles fallos operativos y generación de Incidentes por falta de claridad o documentación.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en informática sistemas o desarrollo de software.

3años mínimos de experiencia en desarrollo de software.

Conocimiento medio de las herramientas y plataformas de desarrollo utilizadas en las aplicaciones o sistemas del proceso.

Manejo medio de las herramientas de administración de seguimiento y proyectos.

Inspector de obra estructura metálica

Empresa: Constructora Colpatria

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000

Este rol le ofrece la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo que valora la innovación y el desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Supervisar la ejecución de proyectos de estructura metálica.

Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y estándares de calidad.

Informar proactivamente sobre el progreso de cada etapa del proceso de construcción.

Colaborar con el equipo para resolver problemas técnicos en el sitio de obra.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como inspector de obra.

Conocimiento en estructuras metálicas y normas de construcción.

Capacidad para interpretar planos y especificaciones técnicas.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

