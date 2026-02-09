EMPLEO

¿Quiere iniciar la semana con empleo? Hay más de 18.000 vacantes activas en Barranquilla

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

9 de febrero de 2026, 11:16 a. m.
¡Gran convocatoria laboral abierta!
El panorama laboral en la capital del Atlántico mantiene una evolución positiva, después de que la ciudad consiguiera disminuir su tasa de desempleo a un solo dígito durante el trimestre junio–agosto, situándola en 9,1 %, de acuerdo con datos de la Alcaldía de Barranquilla. Este comportamiento ha estado acompañado por un aumento en la apertura de convocatorias laborales en diferentes áreas de la economía local.

Actualmente, más de 18 mil ofertas se encuentran disponibles en Barranquilla, impulsadas por la necesidad de fortalecer equipos de trabajo en sectores como salud, mercadeo, administración, ingeniería y ventas, lo que amplía las oportunidades de vinculación laboral para personas con distintos niveles de formación y experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Noticias Destacadas