Trabajo sí hay para psicólogos: vacantes activas en Colombia

Los psicólogos cumplen un papel clave dentro de las organizaciones, al contribuir a la alineación entre los objetivos de las empresas y las necesidades de las personas. Su labor impacta directamente en el clima laboral, la productividad y la retención de talento, a través de la gestión del estrés, la resolución de conflictos y la promoción del bienestar y el desarrollo del personal.

En línea con esta importancia, actualmente se encuentran disponibles más de 100 ofertas laborales dirigidas a profesionales en psicología, con oportunidades en diferentes regiones del país. Estas vacantes están abiertas tanto para personas con experiencia como para quienes se encuentran en etapas iniciales de su trayectoria profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

La psicología es una ciencia aplicada esencial para el desarrollo humano integral, ayudando a individuos y comunidades a comprenderse mejor y a vivir de forma más plena. Foto: Getty Images

Docente psicología clínica – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

En la Fundación Universitaria María Cano sede Medellín, buscan para su equipo académico una persona profesional en el área de psicología, donde podrá aportar su experiencia y conocimientos en el área clínica, así mismo que comparta la pasión por la docencia, la investigación y la proyección social.

Responsabilidades:

Impartir clases en el área de Psicología enfocándose en el área de la neuropsicología o la clínica.

Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación

Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con el área.

Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, con formación de maestría, preferiblemente Doctorado en Psicología, Psicología Clínica o Neuropsicología.

Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.

Cinco años de experiencia profesional en el campo de la psicología.

Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.

Disponibilidad de tiempo completo.

¡Postúlese aquí!

Psicólogo educativo medio tiempo – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Si tiene experiencia y es un orientador educativo con destrezas para enriquecer el entorno escolar, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar orientación psicológica a estudiantes.

Diseñar e implementar programas de apoyo educativo.

Colaborar con docentes para mejorar el ambiente escolar.

Evaluar y asesorar casos individuales de estudiantes.

Realizar seguimiento a planes de intervención psicológica.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo dos años de experiencia como psicólogo educativo.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo.

¡Postúlese aquí!

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: A convenir

En este rol desafiante, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde podrá utilizar sus habilidades para facilitar talleres y medir el clima laboral.

Responsabilidades:

Liderar proyectos relacionados con gestión humana y riesgo psicosocial.

Facilitar talleres sobre seguridad y salud en el trabajo.

Medir y analizar el riesgo psicosocial y el clima laboral.

Desarrollar estrategias para mejorar el bienestar de los empleados.

Coordinar con equipos multidisciplinarios para implementar soluciones efectivas.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con especialización en SST.

Mínimo 3 años de experiencia relevante en el campo.

Experiencia demostrada en liderazgo de proyectos y facilitación de talleres.

Conocimientos sólidos en medición de riesgo psicosocial y clima laboral.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

¡Postúlese aquí!

Psicólogo – Armenia

Empresa: Keralty

Salario: 2.600.000 a 2.700.000

Si le apasiona transformar el sufrimiento emocional en crecimiento y bienestar, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Realizar valoraciones y tratamientos psicoterapéuticos individuales y grupales.

Proporcionar psicoeducación y asesorías a pacientes y familiares.

Colaborar con un equipo interdisciplinario en la atención integral.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Especialización en Psicología de la Salud o Psicología Clínica con énfasis en Salud Mental.

Mínimo 2 años de experiencia en psicología clínica.

¡Postúlese aquí!

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.799.600

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

¡Postúlese aquí!

