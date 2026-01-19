Hay más de 150 mil vacantes de empleo activas en el país: postúlese aquí

El empleo en Colombia enfrenta este año retos importantes relacionados con la formalización laboral, la estabilidad de los ingresos y la adaptación a los cambios del mercado. En este escenario, la generación de oportunidades de trabajo se mantiene como una de las principales apuestas para dinamizar la economía y responder a las necesidades de miles de personas que buscan una vinculación laboral.

En medio de estos desafíos, el país registra más de 150 mil vacantes activas, una cifra que refleja el esfuerzo de las empresas por fortalecer sus equipos y aportar a la recuperación del empleo formal en diferentes regiones.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como salud, administración, ventas, contabilidad, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas ofertas destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.926.600

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

¡Aplique acá!

Ejecutivo comercial de vivienda – Medellín

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 2.669.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor comercial de vivienda, disfrutará del contacto directo con clientes y constructoras, generando negocios donde otros solo ven oportunidades.

Responsabilidades:

Impulsar la colocación de créditos de vivienda en proyectos no subrogados.

Buscar activamente nuevos negocios en salas de ventas.

Generar alianzas estratégicas con constructoras.

Identificar y capitalizar oportunidades de negocios.

Acompañar al cliente en el proceso de decisión de compra.

Requerimientos:

Estudiante desde VI semestre en carreras administrativas financieras mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 1 año en roles comerciales con cumplimiento de metas en el sector financiero.

Deseable experiencia en el sector bancario financiero o constructor.

Gusto por el trabajo en campo y apertura de clientes.

Habilidad para relacionarse atención al cliente y negociación.

¡Aplique acá!

Jefe de ventas – Cali

Empresa: Corona industrial

Salario: 4.793.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será garantizar que la propuesta de valor del centro se viva plenamente en el punto de venta, liderando la operación comercial y administrativa para ofrecer a los clientes una experiencia de compra memorable, mientras se alcanzan resultados sobresalientes en ventas, rentabilidad y desarrollo de equipo.

Responsabilidades:

Asegurar una experiencia de cliente excepcional antes, durante y después de la compra.

Cumplir y superar los presupuestos de ventas, margen y rentabilidad del punto de venta.

Liderar integralmente la operación comercial, logística y administrativa.

Gestionar eficientemente los gastos y recursos asignados.

Desarrollar, motivar y acompañar al equipo de trabajo.

Garantizar el cumplimiento de los estándares operativos, inventarios y procesos internos.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas.

Deseable: Especialización en mercadeo o ventas.

Experiencia mínima de 3 años liderando puntos de venta en el sector retail., manejo de equipos entre 20 y 50 personas.

Experiencia en venta consultiva y gestión integral de la operación (ventas y logística).

¡Aplique acá!

Auxiliar contable – Medellín

Empresa: Estudio de Moda S.A.S.

Salario: 2.050.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El rol de auxiliar contable es fundamental para la gestión de pagos y conciliaciones, asegurando el flujo financiero eficiente.

Responsabilidades:

Realizar conciliaciones bancarias mensuales.

Gestionar registros contables en sistemas como Wompi y Quantum.

Apoyar en la elaboración de informes financieros.

Coordinar procesos de pago a proveedores.

Mantener actualizada la información contable y financiera.

Requerimientos:

Título técnico o profesional en Contabilidad o Finanzas.

Experiencia mínima de 1 año como auxiliar contable o asistente contable.

Conocimiento avanzado de Excel y herramientas de gestión contable.

Habilidad para realizar conciliaciones bancarias.

¡Aplique acá!

