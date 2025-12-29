En cuánto quedó el auxilio de transporte tras aumento del salario mínimo para 2026

El salario mínimo en Colombia es una de las aristas económicas más esperadas año tras año en diciembre, pues impacta de manera directa la vida de millones de trabajadores y sus familias.
Uno de los aspectos que va en línea con el tema es el auxilio de transporte, el cual les brinda la posibilidad a miles de empleados de desplazarse desde sus hogares hasta sus lugares de trabajo y realizar la ruta de retorno.
El Gobierno de Gustavo Petro indicó este lunes, 29 de diciembre, en una alocución vía decreto este lunes, 29 de diciembre, que el salario mínimo mensual para 2026 será de 2.000.000, incluido el auxilio de transporte, lo que representa un incremento del 23,7 % con respecto al salario vigente en 2025. Sin auxilio, el valor neto es de $ 1.746.882.
Por su parte, el auxilio de transporte quedó en $253.000 pesos y regirá desde el año 2026.
Valores históricos del salario mínimo en Colombia
De acuerdo con el Banco de la República, estos son los valores históricos del salario mínimo mensual legal en Colombia en los últimos diez años:
- Salario mínimo 2025: $ 1.423.500 + $ 200.000 (subsidio de transporte).
- Salario mínimo 2024: $ 1.300.000 + $ 162.000 (subsidio de transporte).
- Salario mínimo 2023: $ 1.160.000 + $ 140.606 (subsidio de transporte).
- Salario mínimo 2022: $ 1.000.000 + $ 117.172 (subsidio de transporte).
- Salario mínimo 2021: $ 908.526 + $ 106.454 (subsidio de transporte).
- Salario mínimo 2020: $ 877.803 + $ 102.854 (subsidio de transporte).
- Salario mínimo 2019: $ 826.116 + $ 97.032 (subsidio de transporte).
- Salario mínimo 2018: $ 781.242 + $ 88.211 (subsidio de transporte).
- Salario mínimo 2017: $ 737.717 + $ 83.140 (subsidio de transporte).
- Salario mínimo 2016: $ 689.455 + $ 77.700 (subsidio de transporte).
- Salario mínimo 2015: $ 644.350 + $ 74.000 (subsidio de transporte).
En los últimos años, el auxilio de transporte se ha convertido en uno de los pilares para el desarrollo de las actividades laborales de miles de empleados en el país.
¿Quiénes no tienen derecho a este auxilio?
- Trabajadores que ganen más de dos salarios mínimos mensuales (es decir, $ 3.493.764).
- Trabajadores que laboran “desde sus hogares” o no asisten al trabajo. “Si faltan a la oficina o espacio laboral por incapacidad o por otro motivo, el empleador les puede descontar el dinero de los días de inasistencia”.
- Empleados que estén de vacaciones: “El subsidio de transporte no se incluye para el cálculo de las vacaciones, ni para el pago de parafiscales o de seguridad social”.