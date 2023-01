Piense dos veces antes de retirar en otro banco: este es el monto que le descuentan

La transacción más costosa sobrepasa los $6.000, mientras la que menos valor no supera los $4.900, además, hay un banco que no cobra ni un solo peso.

Las entidades bancarias en Colombia permiten acceder a la moneda de cambio en la mayoría de cajeros de todo el país, pero cuando una persona obtiene su cuenta de ahorros, corriente u otro producto financiero en determinado banco al momento en el que desea hacer un retiro en el cajero de otra entidad, esta acción tiene un costo que, en algunos casos, puede llegar a ser elevado.

En ese sentido, las finanzas y puntualmente el consumo inteligente se puede ver afectado, pues cabe mencionar que cualquier peso que la persona pueda ahorrar es una ganancia para su bolsillo. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda llevar a cabo tal práctica de retiro en cajeros diferentes, solo que sí puede representar un gasto que un sujeto no tenía contemplado en su presupuesto.

Variables como el acceso, la falta de tiempo, la necesidad, entre otras, suelen tener el protagonismo al momento de sacar billetes con otras entidades.

Los cajeros suelen estar ubicados en puntos estratégicos para el alcance de todos, Getty Images. - Foto: Getty Images

Como se sabe, cada entidad ofrece un servicio y esto tiene un costo detrás, pues el manejo de efectivo implica tener a expertos y garantizar la seguridad de que el dinero está conservado. Además, el Banco de la República dice que existe “una tabla de denominaciones en la que los bancos deben hacer sus retiros”.

Por su parte, la Superintendencia, organismo público del Gobierno que coordina el sistema nacional de evaluación de resultados y gestión con el fin de fortalecer la capacidad de manejo gerencial de la inversión pública, compartió la lista de cifras en pesos colombianos que representa efectuar un retiro en otro banco, dicha recopilación data con fecha de corte del año pasado.

La transacción más costosa sobrepasa un poco más de los $6.000, mientras la que menos valor tiene no supera los $4.900, además, hay un banco que no cobra ni un solo peso para llevar a cabo esta solicitud en los cajeros del país.

Hoy en día también se puede dar uso a las tecnologías para retirar dinero. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así las cosas, a continuación la lista de las entidades bancarias y el respectivo aporte que se debe realizar si la persona tiene contemplado retirar su dinero en cajeros con los que no tiene productos financieros:

Banco de Bogotá: $ 6.180

Scotiabank Colpatria: $ 6.180

Banco de Occidente: $ 6.100

Banco Av Villas: $ 5.771

Banagrario: $ 5.760

Banco Caja Social: $ 5.750

Banco Davivienda: $ 5.750

Banco BBVA: $ 5.750

Banco Serfinanza: $ 5.750

Bancoomeva: $ 5.732

Mibanco: $ 5.700

Banco Popular: $ 5.700

Itaú: $ 5.650

Banco Mundo Mujer: $ 5.650

Banco Pichincha: $ 5.650

Bancolombia: $ 5.650

Banco Unión: $ 5.650

Lulo Bank: $ 5.600

Coopcentral: $ 5.500

Bancamía: $ 5.434

Banco GNB Sudameris: $ 5.150

Credifinanciera: $ 5.000

Banco Falabella: $ 4.900

Banco Finandina: $ 0

Hay que señalar que puede pasar que la persona también tenga que pagar por razones como: superó el tope de retiros o tiene el 4x1000. Sin embargo, esto depende de cada banco, por lo que lo mejor es acercarse y asesorarse en una de sus oficinas.

Los avances en las tarjetas de crédito también puede influir para que la persona deba desprenderse de algunos pesos, según el caso. En ese orden de ideas, hay que aprender a manejar los gastos, sembrar una cultura de ahorro e inversión y potencializar el consumo inteligente para que el dinero rinda de una mejor manera.

No importar el lugar, pero sí la iniciativa. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Antes de terminar, nunca está de más recordar que al cierre del año pasado, el país estaba a la espera de que, como en muchas otras economías, el costo de vida empezara a reflejar el cambio de la tendencia y mostrara una senda a la baja. Sin embargo, la inflación registrada en 2022 sorprendió e inquietó a los colombianos, la expectativa quedó rota y la preocupación aumentó.

Con 13,12 por ciento anual, la inflación se convirtió en la más alta de este siglo y el mayor temor es que, al parecer, aún no ha tocado techo y las cuestas de enero, en particular, y del primer trimestre, en general, serán muy complejas.

Por lo tanto, la firma Casa de Bolsa estima que la inflación mensual de enero será de 1,89 por ciento, llevando a la cifra anual al 13,4 por ciento.