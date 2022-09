Esta es la cuantiosa suma de dinero que pagan por cuidar gatos en Canadá

Muchos colombianos no se proyectan en el país, por lo que buscan la manera de emigrar a otros lugares en el mundo, para aspirar a una vida mejor.

Europa, Estados Unidos y Canadá son los principales destinos que se escogen para salir de su lugar de origen por ser los que tienen más beneficios y garantías al momento de estudiar o trabajar.

Y es que de acuerdo con la ONU, en la actualidad hay aproximadamente 7′960.657 inmigrantes en Canadá, lo que supone un 21.17 % de su población. La inmigración femenina es superior a la masculina, con 4.174.467 mujeres, lo que supone el 52.43 % del total de inmigrantes, mientras que los hombres son más o menos 3.786.190, es decir, el 47.56 %.

Además, la entidad mencionada ha calificado a Canadá entre los 10 mejores países para vivir gracias a su sistema educativo y su calidad de vida, por lo que a medida que pasa el tiempo son más los individuos que toman la decisión de cambiar su vida entera y mudarse a este país.

Igualmente, es claro que a quien disfruta su trabajo se le pasa más rápido el tiempo y es más feliz, es por ello que este país ha creado el trabajo perfecto para los amantes de los animales.

De acuerdo con el portal de empleo Cat Sitter Toronto, están buscando individuos en el país que amen a los gatos y que estén dispuestos a cuidar, alimentar, pasear y claramente consentir a estos mininos todos los días, como si fueran una niñera de un bebé.

Como todo empleo, hay ciertos factores que están teniendo en cuenta para poder aplicar a las vacantes. En primer lugar, deben comprobar tener empatía y familiaridad con estos felinos, para que así demuestren que no solo estén participando por la plata. A través de unos exámenes médicos, los resultados deben arrojar que no tiene ninguna alergia o reacción negativa al contacto con el animal.

Entre las actividades principales que deberá cumplir en caso de quedarse con el cargo están: darles de comer, peinarlos y limpiarlos en caso de ser necesario, jugar con ellos, limpiar las zonas de arena en la casa donde hagan sus necesidades, limpiar sus platos de alimentos, no dejarlos solos, en caso de ser autorizado sacarlo a pasear, que conviva con otros felinos y estar pendiente de su salud en general, que no dañe nada o que no se trague ningún objeto que lo ponga en riesgo.

Según el portal de empleo, el salario es de hasta 20 dólares canadienses la hora, teniendo en cuenta que son 8 horas diarias, ganaría cerca de 600 mil pesos colombianos por día y 18 millones en caso de trabajar todo el mes.

En Canadá buscan colombianos para trabajar 40 horas por semana; pagan más de $ 8 millones

La Agencia Pública de Empleo del Sena abrió una nueva convocatoria esta semana para trabajar en Canadá.

Requisitos

Educación: bachiller y técnico en fundición.

Experiencia: dos (2) años de experiencia en puestos como fundidor de aluminio.

Idioma: francés básico.

Lugar de ejecución: Quebec, Canadá.

Incorporación: Una vez finalizado el proceso de convocatoria, pruebas y selección, se inician los trámites de migración correspondientes para las personas seleccionadas.

Jornada de trabajo: Tiempo completo - 40 Horas por semana.

Prestaciones sociales

Pago de horas extras, recargos nocturnos, afiliación a CNESST (Comisión de normas y equidad de seguridad y salud en el trabajo); después de 6 meses de trabajo, afiliación a seguro colectivo, dos festivos personales por año y dos semanas de vacaciones por año laborado.

Contrato a término fijo, según la duración del permiso de trabajo.

El salario mensual en dólares canadienses es de 2.568 CAD (libre de impuestos), lo cual es equivalente a $ 8.623.925 de pesos colombianos.

¿Cómo postularse a la oferta laboral del Sena?