Esta es la edad en la que es más difícil encontrar trabajo

El más reciente reporte del Dane indicó que el desempleo anual, con corte a marzo, se ubicó en 12.1 %, una disminución significativa si se compara con el mismo periodo de 2021, cuando la cidra alcanzó el 14.7%. Pese a que estos datos señalan que el país va por buen camino en materia de trabajo, lo cierto es que todavía hay tareas pendientes, como la informalidad.

Frente a contextos de falta de empleabilidad, es normal que surja la inquietud acerca de lo que realmente demanda el mercado laboral y por qué en ocasiones parece no haber cabida en él. Este es un tema que ha sido analizado en algunas regiones, con el propósito de saber cuáles son esos criterios que pueden influir en conseguir un empleo.

Es de recordar un informe publicado por Adecco e Infoempleo sobre el panorama laboral en España, cuyos resultados fueron recogidos en el diario El Confidencial. Dicho reporte resaltó que la edad es un factor determinante al momento de aplicar a un trabajo.

Tras revisar los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y estudiar más de 760 mil ofertas de trabajo en el país europeo, se concluyó que uno de los rangos de edad menos favorecidos por el mercado laboral eran los mayores de 55 años, los adultos entre 45 y 54 años y los jóvenes entre 16 y 24 años.

Una conclusión que, señaló el mencionado medio, fue extraída a partir de la comparación entre el volumen de contratos por edad y el volumen de vacantes disponibles para dichas edades específicamente.

De hecho, la percepción de que es más difícil conseguir un nuevo trabajo a medida que se aumenta la edad no es nueva y es un tema que preocupa a quienes aspiran a tener una oportunidad laboral.

Pensando en este panorama, SEMANA comparte algunas de las recomendaciones entregadas por los expertos en el tema, para que los adultos mayores de 40 años puedan encontrar un espacio en el mercado laboral actual y seguir gozando de independencia financiera.

De acuerdo con el blog de la consultora Michael Page, una de las claves para poder acceder a un empleo, a pesar de no estar entre los rangos más buscados por las empresas es mantener una actitud positiva y evitar agobiarse por la circunstancia. Es necesario comprender que no siempre se logra aplicando a la primera vacante disponible, y esto no debería ser razón para dejar de intentarlo.

Existen otras estrategias, indican desde la compañía, que son una carta válida para jugarse en el terreno laboral. Entre ellas se encuentra la orientación hacia el aprendizaje constante. Generalmente, más que buscar perfiles jóvenes, lo que requieren las empresas son profesionales que estén al corriente de los cambios y avances de su profesión.

“La formación continua es uno de los aspectos más importantes de todo profesional, siempre orientando la actualización formativa hacia el trabajo, las funciones, la profesión de cada uno”, precisaron desde el blog.

Según un artículo de la Revista Compensar, también es fundamental identificar si efectivamente ese es el campo laboral en el que la persona se quiere desempeñar y, de no ser así, establecer esos objetivos y proyectos de vida que sí estén en línea con sus expectativas. “Nunca es tarde para volver a empezar, es común que antes de llegar a los 40 hayas tenido empleos que no eran de tu gusto”, agregaron.

Asimismo, en línea con la actualización constante, es menester reconocer que el mundo ha evolucionado y que hoy en día hay acceso a diferentes tecnologías, aplicaciones, servicios, que antes tal vez eran impensables. En ese sentido, es necesario adaptarse a estas nuevas condiciones, aprender a relacionarse en el marco de esta era digital y aprovecharla al máximo.

De acuerdo con el blog de Michael Page, en este momento, más que nunca, es importante contar con una presencia en línea, buscar ofertas a través de la red. Igualmente, se aconseja contar con la disposición para explorar diferentes modalidades de trabajo, como a medio tiempo, compartido, entre otras. Actualmente, ha tomado fuerza el teletrabajo o trabajo en casa, tras la pandemia, por ejemplo.