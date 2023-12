Desigualdad: ¿cómo avanza Latinoamérica en el cierre de brechas?

Javier Birchenall: Sí, es cierto. La actividad económica en América Latina se ha desacelerado, aunque no se ha estancado. El crecimiento económico ha sido moderado en los años posteriores a la pandemia. Es importante ver la desaceleración de la región en un contexto global de ajustes macroeconómicos. El factor más determinante ha sido la subida global en las tasas de interés con el objetivo de controlar la inflación. Lo sorprendente es que este incremento en las tasas de interés no ha estado acompañado de una recesión o desacelerones más severos.

J.B.: Veamos un poco el contexto mundial. En Estados Unidos y, en menor grado en Europa, las últimas décadas han estado acompañadas de una mayor desigualdad económica y social. Mientras tanto, en América Latina la desigualdad no sólo no ha crecido al ritmo mundial, sino que también se redujo durante las últimas dos décadas en todos los países, incluyendo Colombia. Esto no tiene precedentes. Parte de la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región ha estado ligada a la expansión de servicios públicos básicos, como educación, salud y asistencia social. Asimismo, hubo un crecimiento importante en los flujos de exportación de materias primas como carbón, petróleo, oro y gas natural. Este “commodity boom”, estuvo bien manejado en términos de mejoras en el empleo.