A finales de 2025, la industria global del marketing y la creatividad vivió un reordenamiento significativo tras la adquisición de Interpublic Group por parte de Omnicom, dos de los mayores holdings del sector. Este movimiento dio paso a una nueva configuración global orientada a simplificar la estructura del mercado y concentrar capacidades en plataformas más integradas.

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En Colombia, la evolución llega con TBWA / The Disruption Company. Las capacidades creativas de DDB, una de las agencias más reconocidas en creatividad y estrategia en los últimos cinco años, se integran con el método y la visión global de TBWA, que por primera vez tiene presencia directa en el país.

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Este proceso ya comienza a tomar forma. De acuerdo con información del sector, se trata de una de las reconfiguraciones más profundas de la última década, con cambios en liderazgos y estructuras que evidencian una nueva manera de operar. Ahora los datos son tan importantes como la creatividad.

En este contexto, el país gana relevancia dentro del panorama creativo y estratégico de la región. De hecho, en los últimos años, Colombia ha fortalecido un ecosistema en el que convergen talento, empresas, academia e instituciones públicas, impulsando nuevas formas de innovación con impacto real.

Hoy el país empieza a jugar un papel distinto en la industria: no solo ejecuta, también propone.

“El reto no es solo haber crecido, sino liderar la transformación del marketing con modelos de innovación y disrupción que nos permitan posicionar al país como referente en la industria. TBWA llega para acompañar ese proceso y demostrar que Colombia está lista para cambiar las reglas de juego”, afirmó Xavier Serrano, CEO y presidente de TBWA Colombia, quien participará en el encuentro junto a Juan David Franco, VP Planning TBWA Colombia; Jenn Costello, Global CSO TBWA; John Raúl Forero CCO TBWA Colombia; y Catalina Restrepo, CEO Grupo Big. Track y Multisponsor.

En este escenario, TBWA Colombia, en alianza con Foros Semana, realizará en Medellín el foro ‘Nivel Disruptivo - Crear en otra lógica’, un espacio que reunirá a líderes del sector para analizar cómo están evolucionando los negocios, la creatividad y las marcas en un entorno cada vez más exigente. El encuentro combinará distintas conversaciones para abordar la disrupción desde la creatividad, el negocio, la tecnología y la cultura, con el objetivo de entender cómo se están tomando hoy las decisiones que transforman las industrias.

Este enfoque ha dado lugar a casos emblemáticos a nivel global. Compañías como Apple, que dejó de hablar de tecnología para hablar de cultura; PlayStation, que redefinió el gaming como un estilo de vida; o Airbnb, que transformó el concepto de hospedaje en una experiencia de pertenencia, evidencian que la disrupción no es un concepto teórico, sino una práctica que redefine categorías y genera impacto real en los negocios.

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Uno de los ejes centrales será el papel de Medellín como un ecosistema de innovación en América Latina. En las últimas décadas, la ciudad ha logrado consolidar un modelo en el que convergen sector público, empresas, academia y emprendimiento, generando condiciones para el desarrollo de ideas que trascienden lo local y compiten a nivel global.

Este proceso ha permitido que Medellín evolucione de ser un caso de transformación urbana a convertirse en un referente de innovación aplicada, donde la creatividad, la tecnología y la colaboración se integran para resolver retos reales y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 16 de abril, desde las 12:00 p. m., en Medellín, en el Museo El Castillo (calle 9 Sur #32-269, Los Balsos / El Poblado), en el Salón Gazebo. Se trata de un espacio dirigido a quienes hoy están tomando decisiones en marketing, negocio y comunicación, en un momento en el que entender el cambio es clave para mantenerse vigente. No se lo pierda.