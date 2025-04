Por su experiencia como docente y líder de una compañía, usted tiene un gran panorama sobre las brechas entre la educación y el mundo profesional, ¿por qué es tan importante cerrar estas brechas?

Xavier Serrano: Es algo fundamental. En Colombia estas dos esferas parecen estar muy distantes, pero yo siempre he creído que es posible lograr una academia que responda a las necesidades del país y empresas que aporten a los nuevos estudiantes.

En los últimos años, la inteligencia artificial ha generado debates sobre su impacto en el mundo laboral. ¿Cómo analiza su papel en el marketing?

X.S.: Lo primero que hay que entender es que la inteligencia artificial es un cambio tan importante como lo fue la llegada de la electricidad. En su momento, la electricidad generó cambios y nuevas oportunidades, pero no provocó hambrunas ni la desaparición de todas las profesiones. En la actualidad, la primera manifestación de la inteligencia artificial en los negocios y en la academia son herramientas que hacen el trabajo más rápido, más eficiente y con menor costo. Pero lo verdaderamente poderoso es que se convertirá en una dupla de trabajo: potenciará lo que cada persona hace bien y compensará lo que no es su fortaleza.

Uno de los insumos esenciales del marketing es la creatividad, ¿esto va a cambiar con la inteligencia artificial?

X.S.: No. Precisamente, cuando todos estén utilizando inteligencia artificial, el diferencial será la creatividad. Lo mismo pasó con la electricidad: todos la usamos, pero la creatividad sigue marcando la diferencia. La inteligencia artificial democratiza ciertos oficios, pero no reemplaza la capacidad de innovar y generar ideas únicas. Durante siglos, el único que podía diseñar era el diseñador, el único que podía hacer música era el músico y el único que podía escribir libros era el filósofo. Cuando esas barreras se rompieron, no desaparecieron los oficios, sino que nacieron nuevas formas de arte y conocimiento. Lo mismo pasará con la inteligencia artificial.