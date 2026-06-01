La Universidad Militar Nueva Granada confirmó este lunes 1 de junio el fallecimiento de su rector, el mayor general (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph. D. y quien durante los últimos años lideró una profunda transformación institucional basada en la excelencia académica, la investigación, la internacionalización y la construcción de paz.

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Abogado, militar, académico e investigador, Ayala desarrolló una destacada trayectoria al servicio del país. Su formación incluyó estudios en derecho, ciencias militares, seguridad y defensa, así como doctorados en derecho internacional y derecho, además de un posdoctorado en Constitución y Derecho Civil.

Desde su llegada a la rectoría asumió el reto de consolidar una universidad más cercana a las regiones y comprometida con los grandes desafíos nacionales. Esa visión quedó reflejada en el Plan Rectoral 2024-2029, denominado Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz, una hoja de ruta con la que buscó fortalecer la presencia territorial de la institución, impulsar la innovación y ampliar su alcance internacional.

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Más allá de los avances institucionales, Ayala se convirtió en una voz frecuente en las discusiones sobre educación, liderazgo, innovación, desarrollo regional y construcción de paz.

Convencido de que la academia debía participar activamente en los debates que marcan el rumbo del país, promovió una presencia constante de la Universidad Militar Nueva Granada en escenarios de reflexión nacional y consolidó a la institución como uno de los aliados académicos más cercanos a los espacios de diálogo impulsados por Foros Semana.

El MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D y rector de la Universidad Militar Nueva Granada participó este 2026 en el conversatorio Construir país desde las regiones: el reto del liderazgo, moderado por Jairo Lozano, subdirector de información de SEMANA. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La paz ocupó un lugar central en su pensamiento. En una columna publicada en SEMANA el pasado mes de abril, sostuvo: “Nuestro gran reto —y nuestra mayor contribución al país— es diseñar y poner en marcha una educación para la paz”, una idea que resumía buena parte de su visión sobre el papel de la educación superior en Colombia.

Para Ayala, la formación de las nuevas generaciones debía ir más allá de la preparación técnica o profesional. En ese mismo texto defendió una educación capaz de formar ciudadanos críticos, solidarios y comprometidos con la convivencia, al tiempo que planteó que “la paz, más allá de la ausencia de conflicto, es una construcción académica, científica y social permanente”.

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Mayor General (R), Javier Alberto Ayala Amaya. Foto: UNMG/API

A lo largo de su gestión, la Universidad Militar Nueva Granada fortaleció su excelencia académica, promovió la investigación y la innovación, amplió su presencia en distintos territorios y consolidó alianzas nacionales e internacionales.

La institución destacó su compromiso con los derechos humanos, la dignidad de las personas y la sostenibilidad, principios que orientaron tanto su labor académica como su servicio al país.

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La muerte de Javier Ayala Amaya deja un vacío en la educación superior colombiana. Su legado queda asociado a una visión que buscó proyectar a la Universidad Militar Nueva Granada entre las instituciones académicas más destacadas del país, sin perder de vista una convicción que defendió hasta sus últimos días: que la educación es una de las herramientas más poderosas para construir liderazgo, transformar la sociedad y aportar a la paz.