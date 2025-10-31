Durante el encuentro convocado por Foros Semana y la Procuraduría General de la Nación, las principales autoridades de control y organización electoral enviaron un mensaje enfático: el país debe encarar las elecciones de 2026 con serenidad, confianza y sin polarización. Tanto el procurador Gregorio Eljach como el registrador Hernán Penagos Giraldo destacaron que la meta común es garantizar unas elecciones libres, seguras y en paz, fortaleciendo la democracia y la credibilidad institucional.

En su intervención, el procurador Gregorio Eljach hizo un llamado a los colombianos y a los servidores públicos a evitar los extremos y asumir con responsabilidad el papel institucional frente a la próxima contienda presidencia.

“Debemos salirnos de las orillas. Quien preside una nación, si quiere hacer las cosas bien, no puede mantenerse como candidato en campaña. Eso se refleja en un lenguaje a veces provocador e insultante, no solo hacia los demás, sino también desde los demás hacia él”, dijo Eljach, en una clara alusión al presidente Gustavo Petro.

El procurador insistió: “No nos cansaremos de invocar la cordura, la sensatez y el buen trato. El respeto al contradictor es lo que venimos extrañando y que hoy no se siente en la Casa de Nariño”. Añadió que en las regiones se percibe “un ambiente de angustia y desasosiego” por la situación institucional y el aumento de la inseguridad.

“Aquí el concepto antiguo de guerrillas desapareció, ya ninguna organización de estas tiene el propósito de sustituir las instituciones y traer una nueva forma de Gobierno, son bandidos, traquetos, narcotraficantes, explotadores de oro”, sostuvo Eljach.

Advirtió que estos grupos criminales “van a querer presionar a los colombianos” y en este sentido alertó que la sociedad debe prepararse para “reclamar lo que nos pertenece: la tranquilidad y el sosiego, la paz electoral viene como bálsamo”.

De izquierda a derecha: Diego Bonilla, editor de Política de SEMANA; Gregorio Eljach, procurador general de Colombia; Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por su parte, Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil, se refirió a las garantías técnicas y transparentes alrededor del proceso. “Vamos a avanzar en biometría facial y la verificación internacional estará en Colombia. La ciudadanía podrá comparar los resultados de cada mesa. El voto manual es una bendición”, sostuvo Penagos Giraldo.

A Penagos le preocupa que el discurso político derive en violencia y tragedia, y advirtió sobre sus riesgos: “La deliberación política hay que garantizarla, pero está yendo más allá. El debate tiene un objetivo claro: ganar el poder, no atentar contra nuestros semejantes”.

El registrador enfatizó que todas las instituciones del Estado deben unir esfuerzos en una política nacional permanente que priorice la transparencia y la confianza ciudadana en las elecciones. “El buen suceso de las elecciones es responsabilidad de todas las instituciones. Que la ciudadanía vuelva a confiar”, expresó. Penagos alertó, además, sobre la creciente desconfianza hacia la democracia.

“En Colombia, el 20% de las personas encuestadas dicen que prefieren un régimen autoritario. Llamo a creer primero en la democracia, antes que en las instituciones. Primero está la democracia, y luego el resto”, concluyó Penagos.

Riesgos y retos

Entre los desafíos presentes, el registrador puso énfasis en el impacto de la desinformación y denuncias sin fundamento alrededor del proceso electoral. “Esas narrativas de fraude son infundadas. Los partidos tienen la posibilidad de postular jurados de votación y testigos electorales y no lo hacen. Cualquiera trapea con la Registraduría, es inerme, pero cuando lo hacen, golpean a la democracia y juegan con candela”, declaró. Además, recordó el hecho trágico ocurrido en Gamarra, cuando funcionarias de la Registraduría fueron incineradas a raíz de una noticia falsa, e insistió en que las críticas afectan la institucionalidad y ponen en riesgo el proceso electoral.