Seguridad y justicia: estos son los desafíos que enfrentará Colombia en el 2024

“Se necesita una presencia de la fuerza pública, que sea por lo menos el doble de la que tenemos hoy en día. De lo contrario, no estaremos haciendo nada y la presencia de otras entidades del Estado sería inocua si no está amparada o protegida por una presencia permanente. No podemos estar apareciendo cada vez que ocurre un delito; la fuerza pública no puede ser reactiva, tiene que ser defensiva de la comunidad”, agregó Silva en medio del Foro.