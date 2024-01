Gabriel Silva, exministro de Defensa: “Fuerza pública sufrió golpe muy grande al inicio de este Gobierno. Se removieron 2.000 años de experiencia”

En vivo | Gran Foro Colombia 2024: “No podemos pensar en paz total si no se garantiza la implementación del Acuerdo”: defensor del Pueblo

“La fuerza pública le cogió un gran temor a una presencia permanente y se le asignó esto a la Policía que es insuficiente para controlar el territorio. Se necesita una presencia de la fuerza pública que sea por lo menos el doble de la que tenemos hoy en día. De lo contrario, no estaremos haciendo nada y la presencia del Estado, de otras entidades, sería inocua sino está amparada o protegida por una presencia permanente. No podemos estar apareciendo cada vez que ocurre un delito; la fuerza pública no puede ser reactiva, tiene que ser defensiva de la comunidad”, agregó Silva en el Foro Colombia que se lleva a cabo en el club El Nogal, en Bogotá.