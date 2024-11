El país creía que la corte Constitucional había dictado las condiciones para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato pero en realidad tal sentencia no existe. El Gobierno comenzó a alistar el despegue de las aspersiones en julio de 2019, cuando los magistrados anunciaron mediante un comunicado de prensa que levantaban una restricción insuperable para volver a rociar glifosato: demostrar la ausencia de todo daño en la salud humana y el medioambiente.

A cambio, plantearon una serie de limitaciones que enunciadas consiguieron el voto unánime de ocho magistrados, pero cuyo proyecto de fallo no ha podido reunir las firmas. Esta semana, el magistrado Alberto Rojas le recibió la presidencia a Gloria Ortiz en la Corte Constitucional. La foto esconde una tensa división entre estos dos juristas, que definitivamente no pudieron ponerse de acuerdo con la sentencia. Como no hubo consenso, las posturas de lado y lado regresaron a la Sala Plena para que se pronuncie otra vez de fondo a efectos de que el país conozca de una vez por todas los alcances y límites de la decisión.